لابيد: مستعدون للانضمام للحكومة من أجل إعادة المحتجزين

لابيد: مستعدون للانضمام للحكومة من أجل إعادة المحتجزين
التاريخ
1/31/2024 3:14:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة 12 الإسرائيلية ، الاربعاء ، عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله إنه مستعد للانضمام للحكومة من أجل إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
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