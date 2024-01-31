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الاحتلال يعلن مقتل ضابط ثان بمعارك غزة

1/31/2024 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، عن مقتل ضابط ثان برتبة رائد من وحدة النخبة "شلداغ" في معارك شمال غزة.
وقال جيش الاحتلال إن ضابطين وجنديين قتلوا في المعارك خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية .

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