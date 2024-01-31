الاحتلال يعلن مقتل ضابط ثان بمعارك غزة
التاريخ
1/31/2024 3:14:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، عن مقتل ضابط ثان برتبة رائد من وحدة النخبة "شلداغ" في معارك شمال غزة.
وقال جيش الاحتلال إن ضابطين وجنديين قتلوا في المعارك خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية .
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