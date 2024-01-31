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بوران مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي

1/31/2024 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تقرر تعيين نارت بوران مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي، اعتبارا من تاريخ 1 شباط 2024.

شغل بوران منصب الرئيس التنفيذي للشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2020 وحتى كانون الثاني عام 2024.

كما تولى منصب الرئيس التنفيذي ومدير الأخبار في "سكاي نيوز عربية" منذ عام 2011 إلى 2018، حيث أدار مشروع تأسيس القناة، وشغل منصب نائب الرئيس الأول لتطوير البرامج والأخبار في شبكة الشرق الأوسط للإرسال "MBN" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتولى بوران إدارة مركز الأخبار في تلفزيون أبوظبي منذ عام 2002 وحتى عام 2006، كما شغل منصب مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ما بين عامي 2000 و 2002.

وكان بدأ عمله كمراسل متنقل مع تلفزيون وكالة أنباء رويترز بداية التسعينيات، ثم عمل كرئيس تحرير إقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا لدى تلفزيون وكالة "تومسون رويترز"، حتى تولى منصب مدير التلفزيون.

يحمل بوران درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة "سيراكيوز" في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمتع بخبرة واسعة في المجال الإعلامي.

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