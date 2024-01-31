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وزارة التربية تنظم يوما طبيا مجانيا

1/31/2024 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، يوماً طبيا مجانيا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.


وتضمنت فعاليات اليوم الطبي الذي رعاه وزير التربية الدكتور عزمي المحافظة، إجراء عدة فحوصات لموظفي الوزارة والمراجعين منها فحص الدم وفحص النظر والسكري، وتقديم استشارات وتوزيع نشرات طبية توعوية.

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