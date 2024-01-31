Thursday, 01 February 2024 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

1/31/2024 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، الأربعاء،"أن الحكومة وجهت بإجراءات مباشرة من خلال رئيس الوزراء (بشر الخصاونة) لدعم المؤسسة المدنية ومراقبة الأسواق بالدعم والتنسيق مع المؤسسة العسكرية لحماية المستهلك الأردني الذي سيتأثر أولا وأخيرا بموضوع الأسعار وتأخر سلاسل التوريد في بعض السلع إذا استمرت التهديدات على منطقة باب المندب".
وأشار إلى أن الحكومة ستدعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية وستراقب الأسواق لحماية المستهلك الذي سيتأثر بالاضطرابات في البحر الأحمر.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN31012024000208011052ID1107793583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث