الليكود: لابيد يريد إنهاء الحرب دون انتصار

الليكود: لابيد يريد إنهاء الحرب دون انتصار
التاريخ
1/31/2024 3:14:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اتهم حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، زعيم المعارضة يائير لابيد بأنه يدفع باتجاه إنهاء فوري للحرب على غزة دون تحقيق انتصار مطلق.
وقال الليكود في بيان إنه لن يوافق أبدا على إنهاء الحرب في قطاع غزة قبل القضاء على حركة حماس والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN31012024000208011052ID1107793582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.