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الليكود: لابيد يريد إنهاء الحرب دون انتصار

1/31/2024 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اتهم حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، زعيم المعارضة يائير لابيد بأنه يدفع باتجاه إنهاء فوري للحرب على غزة دون تحقيق انتصار مطلق.
وقال الليكود في بيان إنه لن يوافق أبدا على إنهاء الحرب في قطاع غزة قبل القضاء على حركة حماس والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

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