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شهادة الدكتوراة بتقدير امتياز للدكتور موفق الشديفات

1/31/2024 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصل الدكتور ساجد موفق إبراهيم مفلح الشديفات على شهادة الدكتوراة في المحاسبة من جامعة بوترا الماليزية UPM بتقدير امتياز .


نلت المراد بعد طول إنتظار ، مبارك لك التخرج ، أنتَ مثالاً يفتخر به للعزيمة والإصرار ، ربي يوفقك لكل خير ويجعل هذا الإنجاز من العلم حجةً لكَ لا عليك وينفع بك الأمة لكل خير ، ونسأل الله عز وجل لكَ مزيداً من التفوق والنجاح .

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