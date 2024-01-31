شهادة الدكتوراة بتقدير امتياز للدكتور موفق الشديفات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصل الدكتور ساجد موفق إبراهيم مفلح الشديفات على شهادة الدكتوراة في المحاسبة من جامعة بوترا الماليزية UPM بتقدير امتياز .
نلت المراد بعد طول إنتظار ، مبارك لك التخرج ، أنتَ مثالاً يفتخر به للعزيمة والإصرار ، ربي يوفقك لكل خير ويجعل هذا الإنجاز من العلم حجةً لكَ لا عليك وينفع بك الأمة لكل خير ، ونسأل الله عز وجل لكَ مزيداً من التفوق والنجاح .
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