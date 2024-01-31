البيت الأبيض: نسعى للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر، الأربعاء، ملفي المساعدات والمحتجزين.
وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تسعى إلى هدنة طويلة الأمد في غزة، مشيرا إلى أن هدف الهدنة الطويلة هو إخراج أكبر عدد من المحتجزين ولا نزال نجري محادثات بهذا الشأن.
وبين أنه المحادثات التي يجريها بشأن الهدنة والمحتجزين بناءة، معتقدا أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
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