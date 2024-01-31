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البيت الأبيض: نسعى للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة

1/31/2024 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر، الأربعاء، ملفي المساعدات والمحتجزين.
وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تسعى إلى هدنة طويلة الأمد في غزة، مشيرا إلى أن هدف الهدنة الطويلة هو إخراج أكبر عدد من المحتجزين ولا نزال نجري محادثات بهذا الشأن.


وبين أنه المحادثات التي يجريها بشأن الهدنة والمحتجزين بناءة، معتقدا أنها تسير في الاتجاه الصحيح.

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