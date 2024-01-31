الاحتياطي الفدرالي يثبت الفائدة الأميركية عند 5.5%

الاحتياطي الفدرالي يثبت الفائدة الأميركية عند 5.5%
التاريخ
1/31/2024 3:13:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الاحتياطي الفدرالي يثبت الفائدة الأميركية عند 5.5%
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN31012024000208011052ID1107793578
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.