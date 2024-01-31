مكتبة محمد بن راشد تثري الساحة الثقافية بسلسلة متميزة من الفعاليات خلال شهر فبراير

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحراك الثقافي والأدبي في المجتمع، تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر فبراير، سلسلة متميزة من الفعاليات وورش العمل والندوات المتنوعة والمجانية، والتي تهدف إلى إثراء المعرفة وتبادل الأفكار والتجارب بين المثقفين ورواد المكتبة من مختلف الثقافات.

وتبدأ أولى الفعاليات بورشة عمل تفاعلية بعنوان «آباء وأمهات سعداء.. أبناء سعداء»، تقدمها الدكتورة أسماء الفردي الخبيرة في مجال الصحة النفسية وتربية الأطفال، حيث تسلط الضوء على أساليب بناء علاقة إيجابية وقوية مع الأبناء، مع التركيز على أهمية التوازن بين العمل والحياة الأسرية لتحقيق بيئة منزلية سعيدة ومتوازنة، وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي حول الصحة النفسية عند الآباء والأمهات وأثرها على تربية الأبناء.

كما تقام الورشة الثانية من سلسلة ورش عمل «الكتاب الأول» تحت عنوان «الكتاب الأول: الفكرة والحبكة» بإشراف المدربة ناديا النجار، والتي تُشارك خلالها خبرتها الغنية لإلهام وتوجيه المشاركين في صياغة أولى رواياتهم، وتُعد هذه السلسلة دورة شاملة تغطي جميع جوانب كتابة الكتاب الأول، بدءًا من توليد الأفكار وصولًا إلى بناء الحبكة التي تشكل أساس الرواية.

وبالتزامن مع شهر الابتكار، تقدم المكتبة برنامج فعاليات مخصصًا للأطفال، يضم ورشة عمل بعنوان «أحلامي الصغيرة»، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات الابتكار والتخيل لدى الأطفال وتنمية الفكر الإبداعي، من خلال تشكيل مجسمات تعبر عن أحلامهم وتسميتها بعد قراءة القصة الحالمة «If I had a little dream».

كما تنظم فعالية مميزة بعنوان «سلوكي في المكتبة»، والتي تساعد الأطفال على التمييز بين السلوكيات الصحيحة والخاطئة أثناء التواجد في المكتبة، بالإضافة إلى تعريفهم بمرافق ومحتويات مكتبة الأطفال، وكيفية التصرف في المكتبة وطريقة البحث الصحيحة عن الكتب بين الرفوف، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للتطبيق العملي.

وفي جلسة حوارية بالتعاون مع مركز «اقرأ واستمتع»، يناقش المشاركون كتاب «معجزة الصباح» للكاتب هال إلرود، والذي يركز على تحويل روتين الصباح إلى أداة قوية لتعزيز الصحة والسعادة وتحقيق النجاح الشخصي والمهني، إلى جانب استعراضه للنصائح والتمارين الأساسية التي من شأنها تحسين حياة الفرد، كما يلقي الضوء على التأثير الإيجابي الكبير لهذا التغيير البسيط في حياة الإنسان.

وتستكمل المكتبة برنامج الأداء المسرحي خلال شهر فبراير، وذلك بتنظيم ورشة تدريبية بعنوان «قراءة وتحليل النص المسرحي»، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، وبإشراف الفنان الإماراتي عمر غباش، حيث تركز الورشة على أهمية قراءة النص المسرحي ودوره في إنجاح العمل المسرحي، كما يتمكن المشاركون من تعلّم بعض الوسائل والتقنيات كتخيّل الشخصيات في النص المسرحي أو تقمّص دور المخرج.

وفي منتصف شهر فبراير، تحتفي المكتبة بإرث الشاعر الراحل محمد بن حاضر، والذي ساهم بدور بارز في الحراك الثقافي بدولة الإمارات، حيث تقام جلسة حوارية بمشاركة نخبة من الشعراء والنقاد الذين تأثروا بأعماله وشخصيته، منهم الشاعر العراقي موفق العاني، الذي كتب الكثير عن محمد بن حاضر نظرًا لقربه الشديد منه، وألف كتابًا خاصًا عنه، والشاعر والناقد الدكتور شهاب غانم. وتتخلل الجلسة قراءات شعرية مع الشاعر عتيق القبيسي وعزف على العود مع الفنان طارق المنهالي.

ويتضمن برنامج المكتبة لشهر فبراير أمسية سينمائية مميزة، بالتعاون مع شركة "سينيوليو"، حيث تقدم عرضًا لـ 5 أفلام قصيرة من حول العالم، وهي فيلم «زفّة» للمخرج أحمد سمير، وفيلم «سحابة داكنة» من إخراج كيفين جورج، بالإضافة إلى فيلم «شظايا ثورة» للمخرج سهند سرحدي، وفيلم «في الفناء الكبير داخل جيب صغير» للمخرج الياباني يوكي يوكا، وفيلم «سارة» للمخرج علاء أبو فراج.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة، تقدم مكتبة محمد بن راشد ورشة عمل «صناعة البودكاست والتعليق الصوتي» على مدار يومين، والتي تهدف إلى تدريب المهتمين بصناعة المحتوى الإذاعي والبودكاست وتعريفهم على أساسياته وطرق استخدامه والتقنيات المستخدمة فيه وعلى فن التعليق الصوتي.

كما تنظم ورشة عمل تحفيزية بعنوان «غير تفكيرك.. تتغير حياتك» مع الكاتبة فاطمة الزعابي، تناقش خلالها كتاب «كن مختلفًا Be different»، وتتناول أهمية إعادة النظر في الأفكار وتأثيرها على الحياة اليومية والمهنية ودورها في بناء مستقبل ناجح.

وتحت شعار «الإمارات تبتكر»، تُنظِّم فعالية بعنوان «الابتكار بريشة فنان» بإشراف الفنان التشكيلي خليفة الشيمي، حيث سيلتقي مجموعة من الفنانين التشكيليين في حديقة مكتبة محمد بن راشد ليخلقوا بريشاتهم لوحات متفردة بأسلوب مبتكر من خلال استخدام مواد مستمدة من البيئة الإماراتية أو مواد قابلة لإعادة التدوير.

كما تقدم ورشة عمل تفاعلية مُخصصة للأطفال بعنوان «مبتكرون من أجل الوطن» والتي تركز على الرسم والأعمال اليدوية، بهدف غرس قيم حب العلم في نفوس الأطفال ليكونوا مبتكرين وروادًا في المستقبل، من خلال تقديم نماذج لخمس شخصيات متنوعة تتنوع صفاتهم واهتماماتهم، ثم توجيه الأطفال للتمييز بين الصفات التي تُسهم في جعل الفرد قادرًا على الابتكار وتشجيعهم على تجسيد أفضل هذه الصفات.

ويمكن لجمهور «مكتبة محمد بن راشد» الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول برنامج ورش العمل والندوات والفعاليات المقامة على مدار العام والتسجيل فيها وحضورها مجانًا، من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني mbrl، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.