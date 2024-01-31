«جليفا غال» دراج فريق الإمارات بطلاً للنسخة التاسعة من طواف الشارقة الدولي





توج الدراج جليفا غال من فريق الإمارات بطلاً لطواف الشارقة الدولي في نسخته التاسعة، اليوم، في المرحلة الأخيرة من السباق، مرحلة «سفاري الشارقة» بمدينة الذيد أكبر حديقة ومحمية طبيعية خارج القارة الأفريقية، ضمن السباق الذي يحظى في نسخته الحالية برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتحت شعار «سلطان الخير 52 عاماً من العطاء والإنجازات»، وشهد الختام الشيخ محمد بن حميد القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، كما توج إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان الرياضي بلقب طواف الشباب.

حضور

حضر سباق المرحلة وشارك في تتويج الفائزين كل من: اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وخالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهنا سيف السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المنظمة للطواف، ومنصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وأعضاء مجلس إدارة الشارقة الرياضي عادل صالح الحمادي، وخليفة الجاري وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، وسالم بن هويدن رئيس نادي الذيد، والدكتور محمد أحمد المطوع رئيس نادي دبا الحصن، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وخلود الظاهري عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، وخالد بن فلاح السويدي ممثل بلدية الشارقة، وعتيق محمد ممثل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف رئيس اللجنة الفنية والحكام وعدد من المسؤولين.



نتائج مرحلة «استراحة شيص»

الطواف الدولي: المركز الأول باربيير بيير من فيليب واجنر البلجيكي، والثاني باتريك ستوز من فلت النمساوي، والثالث اينزي راف بار من فريق الإمارات، وبالنسبة إلى قمصان التميز فاز الدراج جليفا غال من فريق الإمارات بالمركز الأول للقميص الأصفر، وكأس طواف الشارقة الدولي التاسع «برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة»، وفاز ميغيل أندومان من فلت بالمركز الثاني، وحصل أناتولي بوديك من ترينجانو على المركز الثالث، وحصل باربيير بيير من فيليب واجنر على القميص الأخضر برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وحصل أنس العابدية من أبوظبي للدراجات على القميص الأحمر برعاية بلدية الشارقة، وحصل الدراج جليفا غال من فريق الإمارات على القميص الأبيض لأفضل زمن تحت 23 سنة برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحصل عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات على قميص علم الإمارات المخصص للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

ترتيب المرحلة الأخيرة للشباب

الأول سلمان المنصوري «الشارقة الرياضي»، والثاني إبراهيم الرفاعي «خورفكان الرياضي»، والثالث نيكولاي أجيموفيتش «نادي أبو ظبي للدراجات».

وبالنسبة لقمصان التميز لطواف الشباب حصل إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان الرياضي على المركز الأول في القميص الأصفر وكأس طواف الشباب، والثاني حارب خميس المرزوقي من نادي أبوظبي، والثالث نيكولاي أجيموفيتش من نادي أبوظبي، وحصل إبراهيم الرفاعي من خورفكان الرياضي على القميص الأخضر، وفاز إبراهيم الرفاعي من خورفكان الرياضي بالقميص الأحمر، وفاز سلمان المنصوري من الشارقة الرياضي بالقميص الأبيض، وفاز الدراج حارب خميس المرزوقي من نادي أبوظبي بقميص علم الإمارات، وحصل فريق بورغوس الإسباني على أفضل فريق في الطواف الدولي، كما حصل فريق أبوظبي للدراجات على أفضل فريق شاب.





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