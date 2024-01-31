Thursday, 01 February 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لتبادل أفضل الممارسات في مجال الرياضة والتدريب.. نادي اتحاد كلباء يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة كلباء

1/31/2024 3:00:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


وقعت جامعة كلباء مذكرة تفاهم مع نادي اتحاد كلباء الرياضي بمقر الجامعة في مدينة كلباء، وذلك بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وراشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبة عبدالله أحمد الأميري، ومحمد عبيد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سيف سالم القايدي مدير جامعة كلباء، وبحضور وسائل الإعلام المرئي والمكتوب.

وتهدف المذكرة الاستفادة من إمكانيات النادي من ملاعب وألعاب جماعية وفردية وتبادل أفضل الممارسات في مجال الرياضة والتدريب وتنظيم البرامج والأنشطة المشتركة، بما يعود بالنفع للجامعة والطلبة وأبناء المدينة، وأيضاً تبادل الترويج والتسويق للبرامج من الناحية الأكاديمية والرياضية.

نحن سعداء جداً بالاتفاقية

ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وضمن استراتيجية النادي في التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي، وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين النادي والجامعة.

من جانبه أشاد راشد سعيد بن فريش الكندي بالاتفاقية متحدثاً أنها فرصة مثالية لطلاب الجامعة من الاستفادة من إمكانيات النادي من ملاعب وألعاب جماعية وفردية، وبهذه الاتفاقية تفتح أبواب أمام التعاون المشترك بين المؤسسات التعلمية والمجتمعية مع النادي، ونحن سعداء جداً بالاتفاقية، نحن في النادي مستعدون لنسخّر كل إمكانياتنا لصالح الجامعة تعزيزاً للتعاون المشترك بيننا، ونثمن حضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ودورهم اللامحدود في دعم الأندية بالإمارة والنادي على وجه الخصوص لحضوره والإشراف على التوقيع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN31012024000110011019ID1107793481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث