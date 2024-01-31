لتبادل أفضل الممارسات في مجال الرياضة والتدريب.. نادي اتحاد كلباء يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة كلباء



وقعت جامعة كلباء مذكرة تفاهم مع نادي اتحاد كلباء الرياضي بمقر الجامعة في مدينة كلباء، وذلك بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وراشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبة عبدالله أحمد الأميري، ومحمد عبيد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سيف سالم القايدي مدير جامعة كلباء، وبحضور وسائل الإعلام المرئي والمكتوب.

وتهدف المذكرة الاستفادة من إمكانيات النادي من ملاعب وألعاب جماعية وفردية وتبادل أفضل الممارسات في مجال الرياضة والتدريب وتنظيم البرامج والأنشطة المشتركة، بما يعود بالنفع للجامعة والطلبة وأبناء المدينة، وأيضاً تبادل الترويج والتسويق للبرامج من الناحية الأكاديمية والرياضية.

نحن سعداء جداً بالاتفاقية



ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وضمن استراتيجية النادي في التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي، وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين النادي والجامعة.

من جانبه أشاد راشد سعيد بن فريش الكندي بالاتفاقية متحدثاً أنها فرصة مثالية لطلاب الجامعة من الاستفادة من إمكانيات النادي من ملاعب وألعاب جماعية وفردية، وبهذه الاتفاقية تفتح أبواب أمام التعاون المشترك بين المؤسسات التعلمية والمجتمعية مع النادي، ونحن سعداء جداً بالاتفاقية، نحن في النادي مستعدون لنسخّر كل إمكانياتنا لصالح الجامعة تعزيزاً للتعاون المشترك بيننا، ونثمن حضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ودورهم اللامحدود في دعم الأندية بالإمارة والنادي على وجه الخصوص لحضوره والإشراف على التوقيع.

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