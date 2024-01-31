لتطوير ونشر اللعبة في الخليج والوطن العربي..تعاون بين اتحاد الإمارات للخماسي الحديث والنادي الكويتي

وقع اتحاد الإمارات للخماسي الحديث اتفاقية تعاون مع النادي الكويتي للخماسي الحديث، تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين لتطوير ونشر اللعبة في الخليج والوطن العربي، واكتشاف الموهوبين، وتقديم الدعم والخبرات الفنية، وتعزيز برامج إعداد الأجهزة الفنية والإدارية، وذلك في إطار مساعي الاتحاد لتطوير اللعبة.

وقع الاتفاقية الدكتورة هدى المطروشي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وناصر سالم الوليد، رئيس النادي الكويتي للخماسي الحديث.

شهد توقيع الاتفاقية الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت.

وتضمنت الاتفاقية العديد من أوجه التعاون بهدف نشر اللعبة وتطوير نموها على مستوى المنطقة، وتبادل الخبرات على الصعيد الفني والرياضي والإداري، ويشمل ذلك إقامة المعسكرات والدورات التدريبية لمنسوبي الاتحاد والنادي، إضافة إلى تبادل الخبرات على صعيد تنظيم العمل واللوائح والقوانين بما يتناسب مع معايير الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، إلى جانب التنسيق بين الاتحاد والنادي فيما يتعلق بالمشاركات الإقليمية والقارية والدولية.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، أهمية الاتفاقية التي تعزز من مساعي الاتحاد لنشر اللعبة، والتشجيع على زيادة قاعدة الممارسين للارتقاء بالخماسي الحديث في منطقة الخليج بصفة عامة.

وقالت: «سعداء بالتعاون مع الأشقاء في النادي الكويتي للخماسي الحديث، والاتفاقية من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة على المدى الطويل، في ظل المساعي الدؤوبة للارتقاء باللعبة في الوطن العربي، خاصة وأن الخماسي الحديث يعتبر حديث العهد في المنطقة».

وثمنت الدكتورة هدى المطروشي دعم القيادة الرشيدة للارتقاء بالرياضة الإماراتية، موجهة الشكر إلى الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة، على جهوده لدعم وفد اتحاد الخماسي الحديث خلال زيارته للنادي الكويتي.

وقال ناصر سالم الوليد، رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للخماسي الحديث: «سعداء بإبرام الاتفاقية مع اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، ووجدنا كل الدعم والرغبة لتوفير فرص التفوق على الأصعدة كافة بما يعزز من أهدافنا إلى نشر اللعبة وتطويرها في دولة الكويت».

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