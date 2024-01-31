«الهادي 29» بطل «سباق البوانيش» في مهرجان أبوظبي البحري



فاز المحمل «الهادي 29» لمالكه النوخذة عبدالله صباح محمد الرميثي، بالمركز الأول في سباق مهرجان أبوظبي البحري للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي البحري، وحل ثانياً المحمل «حشيم» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي، وجاء في المركز الثالث «زلزال» لمالكه النوخذة محمد مروان المرزوقي.

ويقام المهرجان الذي انطلق يوم 25 يناير الماضي، ويختتم يوم 4 فبراير الجاري برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشتملاً على العديد من البطولات والأنشطة والفعاليات التراثية التقليدية، والحديثة.

وكرم الفائزين سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي.

وأشاد خليفة الرميثي بحرص الملاك على الدفع بمحاملهم للمشاركة في سباق البوانيش ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، وبالحماس الكبير للبحارة المشاركين، وبالجهود التي بذلوها خلال كل مراحل السباق.

وقال إن سباقات البوانيش لها خصوصيتها لدى البحارة الشباب، كونها مصدر إلهام لهم في تعلم الإبحار بواسطة المحامل الصغيرة، ومنها يتم التدرج نحو المحامل الأكبر بعد اكتساب خبرات جيدة تعينهم على الانتقال إلى المشاركة في الفئات الأكبر من المحامل.

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