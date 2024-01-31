جوهرة الإنجازات الرياضية لدولة الإمارات .. رالي أبوظبي الصحراوي 25 فبراير

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تقام منافسات رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الـ33 خلال الفترة من 25 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة للرالي أن باب التسجيل مفتوح حتى 10 فبراير الجاري.

وقال ناصر المنصوري، وكيل ديوان سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة: «إن رالي أبوظبي الصحراوي يقف شاهداً على دعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للفعاليات والأحداث الرياضية المحلية والعالمية، ما أسهم في تنظيم رالي أبوظبي الصحراوي بوصفه حدثاً عالمياً رفيع المستوى في هذه المنطقة منذ فترة طويلة».



وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يؤمن مجلس أبوظبي الرياضي إيماناً راسخاً بأهمية الفعاليات الدولية، ويشكل رالي أبوظبي الصحراوي جوهرة الإنجازات الرياضية لدولة الإمارات كونه أحد أقدم الأحداث الرياضية في البلاد، ويستمر في جذب أفضل المتسابقين على مستوى العالم بجانب عشاق رياضة السيارات».

وأضاف: «نعمل جنباً إلى جنب مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في مشاريع مختلفة على مدار العام، بدءاً من الفورمولا 1 وصولاً إلى الراليات المحلية، ونشعر بالفخر لتوحيد الجهود معهم للعام الثاني على التوالي في هذا الحدث الذي يؤكد من جديد مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً رئيسياً على ساحة التميز الرياضي في العالم».

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «إن الكثير من العمل يبذل خلف الكواليس لتنظيم حدث بحجم رالي أبوظبي الصحراوي، وهو أمر لن يكون ممكناً دون دعم حكومة أبوظبي».

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