السعي البشري للتطور والرفاه المعيشي

قال المؤلف جاكوب برونوفسكي، في كتابه الذي حمل عنوان: التطور الحضاري للإنسان: «إن الماكينة أداة لاستخلاص الطاقة من الطبيعة، بداية من أبسط مغزل حملته النساء وحتى أول المفاعلات الذرية التاريخية وكل أجياله التالية...

والقضية بهذا ترجع إلى زمان أبعد عندما سخر الإنسان لأول مرة طاقة أكبر من طاقته ألا وهي طاقة الحيوان وكل ماكينة تعتبر نوعاً ما من حيوانات الجر حتى المفاعل الذري، إنها تزيد الفائض الذي اكتسبه الإنسان من الطبيعة وقد حدث ذلك منذ بداية الزراعة وعلى هذا فكل ماكينة تعيد تمثيل المشكلة الأصلية...»، الذي نصل له أن هذا الجهد البشري ومنذ الأزل كان يركز على رفاه الإنسان، لذا انصبت جهود الإنسان وفي مختلف الحقب الزمنية على تطويع الطاقة لخدمته أياً كان نوع هذه الطاقة سواء من مصدر طبيعي أو حيواني.

ونحن هنا نصل لنقطة نتفق عليها جميعاً، وهي أن عالمنا مثال واضح للنجاح في تطويع هذه الطاقة، لأننا نعيش في هذا العصر توهجاً وتقدماً وحضارة، إلا أن المشكلة ليست هنا ولا في طبيعة المبتكرات والمخترعات ولا تسخير الطاقة للدفع بنا نحو الرقي والتميز، بل في تغيرات كثيرة حدثت في السلوكيات والاهتمامات، لأنه الركض المتواصل للإنسان بات واضحاً أنه يهدف إلى جمع أكبر قدر من النقود في سعي مادي، لأنه بواسطتها يحصل على الغذاء والمأوى والمسكن، وهذا السعي الحثيث الذي يتسم في أحيان كثيرة بالعنف والتهافت والقسوة يشبه إلى حد ما سعي الإنسان البدائي للبقاء والذي استخدم وسائل وأدوات متواضعة لكي تساعده في مهمته، لكن في العصر الحاضر المتوهج بالرقي والتطور داهمت الإنسان عوامل كثيرة تهدد بقاءه، ففضلاً عن العشرات بل المئات من أنواع الأسلحة الفتاكة والمدمرة والحروب المتواصلة، غير الصناعات الضخمة التي لوثت الأجواء وأثّرت بشكل واضح على مناخ الأرض بأسره، وقد شاهدنا تغييرات مناخية خطيرة كذوبان الجليد في القطب الشمالي والجنوبي، وحدوث عواصف وأعاصير مميتة مثل تسونامي..

بجانب هذا جميعه تزايدت الأمراض والفيروسات التي تفتك بالإنسان يومياً، ورغم الجهود الطبية الحثيثة والتي نسمع بين وقت وآخر عن اكتشاف لعلاجات وأمصال جديدة، ظلت كثير من الأمراض دون علاج وحلول جذرية مثل أورام السرطان ونقص المناعة المكتسبة الإيدز، وغيرها..

صحيح أن الإنسان تمكن من التغلب على عدد من الأمراض التي حصدت الملايين فيما مضى، ووجد علاجات شافية منها مثل الملاريا والحصبة والجدري ونحوها، إلا أنه ورغم أن إنسان اليوم أصبح أكثر تطوراً، وتساعده الآلة التي سخرها لخدمته لكنه أيضاً أشد ألماً وأكثر هماً، فالفقر والبؤس وغيره تزيد من حيرته وغربته على الأرض، وتبعاً لذلك تزايدت الأمراض النفسية والمشاكل الأسرية، بل إن بعض علماء التربية لا يتوانون عن التحذير من أن المؤسسة الأقدم في تاريخ الإنسانية، وهي المؤسسة الزوجية والتي تعتبر المنتج الأول لأفراد صالحين في المجتمعات باتت مهددة بالتفكك، ولعل ارتفاع أرقام الطلاق وانفصال الزوجين ليس في بلد دون آخر بل في كافة أرجاء العالم مؤشر على وجود هذه المعضلة، كما أن تأخر الزواج والتقدم في العمر دليل على وجود هذا السياق من المشكلة.



لا أريد أن يفهم من كلماتي أنها معادية للتطور والتوهج الحضاري، فهذا أبعد ما يكون عن التفكير، لكن ما يهم في هذا السياق أن تكون مسيرتنا محملة بالمبادئ والقيم الصحيحة، وألا نتخلى عن قلوبنا وإنسانيتنا وسط هذا التهافت المؤلم..

إن قسوة الإنسان في هذا العصر وصلت إلى حد بالغ وواضح، وباتت نماذج وقصص الألم الإنساني لا تصيب فرداً أو جماعة قليلة بل تجرف المئات وفي أحيان الآلاف من البشر فتقتل وتصيب وتجرح فضلاً عن الآلام النفسية والروحية، وهذا بحق كان مبعث الحزن، لكل متابع للحركة البشرية في العالم.