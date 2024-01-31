شرطة أبوظبي تعزز التوعية الأمنية للأسرة والمجتمع

استعرضت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي جهودها في تعزيز التوعية المجتمعية والأمنية الوقائية لأفراد المجتمع والتعريف بالأسباب والظواهر التي تربط بين الجرائم والتفكك الأسري ضمن مجلس مجتمعي افتراضي بالتعاون مع مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي.

وأكد العقيد سيف علي الجابري، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، حرص شرطة أبوظبي على نشر التوعية الأمنية وتعزيز التواصل المجتمعي، والتأكيد على أهمية تعاون أفراد المجتمع في مكافحة الجريمة، وتحقيق العدالة، وتعريفهم بالخدمات الشرطية، وكيفية الاستفادة منها.

وتطرق لمحاور المسؤولية المجتمعية والحملات التوعوية الأمنية المتواصلة بين شرطة أبوظبي ودورها المهم في تعزيز التوعية المجتمعية، التي تشمل المراحل الأمنية كافة من مرور وأمن مجتمعي والوقاية والسلامة.

وأشار إلى أن عقد المجالس التوعوية الافتراضية يعد من أهم مبادرات التوعية المجتمعية ضمن رؤية شرطة أبوظبي الاستراتيجية في استدامة الأمن والأمان وتفعيل دور الشراكة بين الجمهور والقيادة الشرطية للإسهام في الإبلاغ عن الظواهر السلبية في المجتمع، لافتاً إلى دور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق أهداف التوعية، إلى جانب توزيع الكتيبات، وتنظيم الفعاليات المجتمعية واستثمار قنوات التواصل لدى الشركاء، وغيرها.

وتناول المجلس مفاهيم «التطوع الأمني» والمبادرات التي أطلقتها شرطة أبوظبي، ومن بينها «كلنا شرطة»، وأثرها من خلال الإسهام في تعزيز الأمن والأمان، ومفهوم «أسرة متماسكة مجتمع أكثر أمناً»، والتحديات التي تواجه الأسرة وسبل مواجهتها من خلال التوعية والتعاون.

وعرض العقيد سعيد عبدالله العامري، مدير مركز شرطة الفلاح التابع لمديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، الخدمات الريادية المقدمة من مركز شرطة الفلاح بوصفه أحد المراكز المخصصة لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي التي تعزز منظومة الأمن والأمان من خلال تفعيل دور الشراكة بين الشرطة والمجتمع ومساهمتهم في تطوير الخدمات المقدمة والإبلاغ عن الظواهر السلبية، وشرح طرق التواصل مع المركز، وأدار المجلس كبير المساعدين عائشة سيف البدواوي، من إدارة الإعلام الأمني.

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