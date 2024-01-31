شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق في أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية في الأيام المقبلة.

وحثت على الالتزام بالسرعات المحددة في أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية في أثناء القيادة.

وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين ضرورة الالتزام بقواعد السلامة في قيادة المركبة وخصوصاً في أثناء هطول الأمطار محذرة من خطورة القيادة بطيش وتهور ولامبالاة والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور.

وأكدت أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه بالحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة واستبدال إطارات جديدة بالإطارات القديمة لمنع التزلق.

وأكدت أهمية ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار في أثناء هطول الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظاً على سلامة الجميع.

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