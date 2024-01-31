دبي للإعلام والمستشفى الأمريكي دبي.. شراكة إعلامية تثري القطاع الصحي

أبرمت "دبي للإعلام" اتفاقية تعاون مع "المستشفى الأمريكي دبي"، لتوطيد أواصر الشراكة الفعالة والعمل المشترك بين الطرفين، بما يخدم أهدافهما الاستراتيجية، ويوفر قيمة مضافة لدورهما الوطني في مواكبة القفزة التنموية الجديدة التي تشهدها دولة الإمارات ودبي، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي الرامية لتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث جاء توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الدورة الـ 49 من معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2024" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى الأول من فبراير، ويجمع أكثر من 3450 جهة عارضة من 180 دولة إلى جانب عدد كبير من الشخصيات المؤثرة في قطاع الرعاية الصحية والجهات الحكومية.

وشهد توقيع الاتفاقية كل من سعادة محمد الملا، الرئيس التنفيذي لـ "دبي للإعلام"، وسعادة بطي الملا، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد وعبيد الملا المالكة للمستشفى الأمريكي دبي، وشريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا المالكة للمستشفى الأمريكي دبي، وعبد الواحد جمعه، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في "دبي للإعلام"، وعبدالله المنصـــوري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في "دبي للإعلام".

وتنص اتفاقية التعاون على توفير الدعم المتبادل بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات، تكون خلالها "دبي للإعلام" الشريك الإعلامي الحصري للمستشفى الأمريكي دبي، وتتولى عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية وصحفها الورقية ومنصاتها الرقمية، تغطية الفعاليات والأحداث والندوات الصحية التي ينظمها بالمستشفى، إضافة إلى تقديم الاستشارات الإعلامية للمستشفى، ما ينعكس إيجاباً على تطور المحتوى الإعلامي والارتقاء بالقطاع الصحي المحلي، فيما ستتولى المستشفى الأمريكي دبي تقديم مجموعة من التسهيلات والبرامج التوعوية الصحية الخاصة لموظفي "دبي للإعلام"، إلى جانب المساهمة في تنظيم ندوات صحية ومداخلات من قبل أطباء متخصصين في مختلف برامج قنوات "دبي للإعلام" التلفزيونية والإذاعية والورقية.



وفي هذا الإطار، أكد سعادة محمد الملا حرص "دبي للإعلام" على إقامة شراكات استراتيجية وعلاقات تعاون مثمرة مع المؤسسات الوطنية والعالمية، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين "دبي للإعلام" و"المستشفى الأمريكي دبي" ودورها في إثراء المحتوى الإعلامي الصحي. وقال: "تجسد شراكة "دبي للإعلام" مع شركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص نموذجاً للتعاون والتكامل وتبادل الخبرات، ما يعكس جهودنا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة"، لافتاً إلى مساعي "دبي للإعلام" لترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات، ومن أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق رؤيتها القائمة على الابتكار والجودة، وتلبية التطلعات الاستراتيجية لحكومة دبي. وعبر الملا عن سعادته باتفاقية التعاون مع "المستشفى الأمريكي دبي". وأضاف: "تشكل شراكتنا مع المستشفى الأمريكي دبي خطوة مهمة لتعزيز جهودنا الداعمة لقطاع الرعاية الصحية في دبي وما يشهده من قفزات نوعية ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة وريادتها العالمية في هذا المجال".

من جانبه، قال شريف بشارة: "تعد "دبي للإعلام" جهة إعلامية رائدة على المستوى العربي والإقليمي، وتحظى بمكانة مهمة ورفيعة المستوي في القطاع الإعلامي العربي والعالمي بفضل ما تقدمه من خدمات إعلامية مميزة ونابضة بالحيوية والإبداعـ ويمثل التعاون معها قيمة إضافية للمستشفى الأمريكي دبي تساهم في تأسيس مرحلة جديدة من العمل المشترك". وأضاف: "وتأتي شراكتنا مع "دبي للإعلام" في إطار التعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، وتأكيداً على التزامنا بتشجيع ورعاية كافة المبادرات الخلاقة التي تسهم في إظهار مكانة وإنجازات دبي ودولة الإمارات، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله". وتابع: "تمثل شراكتنا مع "دبي للإعلام" إضافة نوعية لمتابعي قنواتها التلفزيونية والإذاعية ومنصاتها الرقمية، ما ينعكس إيجاباً على طبيعة المحتوى الإعلامي الصحي الذي يمكن من خلاله تقديم ما تمتلكه الكوادر الطبية العاملة في المستشفى من خبرات ومعارف عالية المستوى".





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