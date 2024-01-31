كرَّم فريق إقامة دبي بمنفذ حتا.. محمد بن راشد: فريق مخلص لدولته ومتفانٍ في خدمتها

(MENAFN
- Al-Bayan)
كرَّم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
اليوم، فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، على حصولهم على تقييم ست نجوم، لخدماتهم الاستثنائية في منفذ حتا.
وأكد سموه أنه تكريم مستحق لفريق مخلص لدولته.. متفانٍ في خدمة البشر.
والتقى سموه فريق الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي بقيادة الفريق محمد أحمد المري، مُدير الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، بمناسبة حصول الإدارة على تقييم ست نجوم، لمنفذ حتا وخمس نجوم لخدمات مركز سعادة المتعاملين بمطار دبي الدوليّ،
من أصل 7 وفقاً لنظام النجوم العالمي
الذي أطلقته الدولة، بهدف إحداث تحولات نوعية في مستوى الخدمات الحكوميّة والارتقاء بها لتتجاوز أعلى المعايير العالميّة من خلال تطبيق أفضل الممارسات.
وهنأ سموه فريق الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي،
داعياً إياهم للحرص على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير التي تُراعي السهولة والسرعة والدقة لتعزيز رضا المتعاملين والارتقاء بتجاربهم، مُعرباً سموه عن اعتزازه بقدرات ومهارات الكفاءات الوطنية المتميزة التي ارتقت بجودة الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية.
وفي نهاية اللقاء التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع فريق الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، الذين أعربوا لسموه عن بالغ سعادتهم بهذا التقدير الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تشجيع المؤسسات الوطنية على بلوغ أعلى المراتب والتصنيفات العالمية.
وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X":
"كرمنا اليوم فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على حصولهم على تقييم ست نجوم لخدماتهم الاستثنائية في منفذ حتا. تكريم مستحق لفريق مخلص لدولته.. متفانٍ في خدمة البشر".
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