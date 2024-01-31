كرَّم فريق إقامة دبي بمنفذ حتا.. محمد بن راشد: فريق مخلص لدولته ومتفانٍ في خدمتها

كرَّم

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

اليوم، فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، على حصولهم على تقييم ست نجوم، لخدماتهم الاستثنائية في منفذ حتا.

وأكد سموه أنه تكريم مستحق لفريق مخلص لدولته.. متفانٍ في خدمة البشر.

والتقى سموه فريق الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي بقيادة الفريق محمد أحمد المري، مُدير الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، بمناسبة حصول الإدارة على تقييم ست نجوم، لمنفذ حتا وخمس نجوم لخدمات مركز سعادة المتعاملين بمطار دبي الدوليّ،

من أصل 7 وفقاً لنظام النجوم العالمي

الذي أطلقته الدولة، بهدف إحداث تحولات نوعية في مستوى الخدمات الحكوميّة والارتقاء بها لتتجاوز أعلى المعايير العالميّة من خلال تطبيق أفضل الممارسات.

وهنأ سموه فريق الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي،

داعياً إياهم للحرص على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير التي تُراعي السهولة والسرعة والدقة لتعزيز رضا المتعاملين والارتقاء بتجاربهم، مُعرباً سموه عن اعتزازه بقدرات ومهارات الكفاءات الوطنية المتميزة التي ارتقت بجودة الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية.

وفي نهاية اللقاء التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع فريق الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، الذين أعربوا لسموه عن بالغ سعادتهم بهذا التقدير الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تشجيع المؤسسات الوطنية على بلوغ أعلى المراتب والتصنيفات العالمية.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X":

"كرمنا اليوم فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على حصولهم على تقييم ست نجوم لخدماتهم الاستثنائية في منفذ حتا. تكريم مستحق لفريق مخلص لدولته.. متفانٍ في خدمة البشر".

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