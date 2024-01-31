«بلوغ الميل الأخير» تحتفي بيوم الأمراض المدارية المهملة

احتفت مبادرة «بلوغ الميل الأخير»، المبادرة الصحية العالمية التي يدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بالتعاون مع شركائها الدوليين والقيادات العالمية للقطاع الصحي، أمس الأول، بفعاليات اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، داعية إلى تعزيز الجهود المستدامة لتسريع وتيرة العمل على مكافحة تلك الأمراض المُعدية.





واستضافت المبادرة، في فعاليات أسهمت في تنظيمها مع شركائها في السنغال ولندن ونيويورك، أطرافاً قيادية تمثل الحكومات والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال الصحة العالمية، للاحتفاء بالتقدم الذي تحرزه الدول التي ما زالت تتفشى فيها الأمراض المدارية المهملة.



واغتنمت المبادرة فرصة الاحتفال العالمي للتأكيد مجدداً على التزام دولة الإمارات تحقيق الأهداف التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في خريطة الطريق الخاصة بالأمراض المدارية المهملة بحلول سنة 2030.





وقال نصار عبدالرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي للمبادرة: لا تزال الأمراض المدارية المهملة تؤثر في أكثر من 1.6 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، على الرغم من إمكان علاجها أو الوقاية منها، ونمتلك اليوم أدوات ومعارف ومسارات تتيح استئصال الأمراض المدارية المهملة تماماً، وعلى الرغم من ذلك، يبقى للحفاظ على وتيرة التقدم الذي تحرزه دول العالم في هذه المواجهة أهمية حاسمة.



وأضاف: دولة الإمارات تواصل دعمها لهذه الجهود للبناء على التقدم الملحوظ الذي أحرز في الفترة الماضية، وللحفاظ على هذا الزخم ينبغي أن نوحّد جهودنا في سبيل مكافحة هذه الأمراض واستئصالها.

وفي لندن، تعاونت المبادرة مع منظمة الصحة العالمية وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، على جمع ممثلين عن جهات حكومية ودعاة ناشطين في مجال الصحة العالمية للاحتفال معاً بهذا اليوم.



وتضمن الحدث عرضاً لفيلم وثائقي صوّر في السنغال بتمويل من المبادرة وقد تم التمهيد لعرض الفيلم بكلمة افتتاحية ألقاها منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.



وفي نيويورك، انضمت المبادرة إلى قائمة المستضيفين لاحتفالية أقامها صندوق إنهاء الأمراض المهملة.





وقد جمعت الفعالية التي حضرها السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أصواتاً من مختلف قطاعات الصحة والفنون والعمل الخيري من أنحاء العالم لإبراز قوة الدور الذي تؤديه التوعية في تحقيق أهداف استئصال الأمراض المدارية المهملة.



وفي السنغال، شاركت المبادرة مع وزارة الصحة السنغالية وعدد من منظمات المجتمع المدني في البلاد، في الاحتفال بالخطوات المذهلة التي قطعتها تلك الدولة الأفريقية نحو القضاء على العمى النهري، باحتسابه واحداً من الأمراض المدارية المهملة، والذي يؤدي في حالة تركه من دون علاج إلى تشويه المريض وإفقاده البصر بشكل دائم.





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