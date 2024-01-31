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«الشؤون الإسلامية» تدعو أصحاب الحملات إلى التميز في خدمة الحجاج

1/31/2024 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، مسؤولي حملات الحج في الدولة، لمناقشة مجموعة من المحاور المتعلقة بالإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذه السنة 1445هـ/2024، وذلك بحضور محمد سعيد النيادي، المدير العام للهيئة، والمديرين التنفيذيين والمسؤولين في الهيئة.

وجرى في الاجتماع، الذي عقد في مقر الهيئة الرئيس في أبوظبي، مناقشة العديد من المحاور الهادفة إلى تيسير عمل حملات الحج، وتطوير سبل التعاون مع الهيئة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، بجانب مناقشة العديد من الاقتراحات الرامية للارتقاء ببرامج الحج.

وأكد الدكتور الدرعي الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتهيئة البيئة المثالية لحجاج الدولة وتسخير كل الإمكانات اللازمة لراحتهم.

وأشار إلى حرص الهيئة على اتباع أعلى معايير الجودة في تطوير خدمات بعثة الحج الرسمية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للدولة في استدامة الخدمات وتميزها، داعياً إلى المحافظة على المنجزات والتميز في تقديم الخدمات النوعية للحجاج.

وناشد أصحاب الحملات ضرورة الشفَافَة في تقديم برنامج واضح للحجاج، يشمل جميع الخدمات التي يقدمونها لهم في الأراضي المقدسة، واضعين في الحسبان المنافسة النزيهة بين الحملات، والمحافظة على سمعة الحملة والدولة التي تتبع لها.

وأطلعت الهيئة أصحاب الحملات على القرارات الجديدة بشؤون الحج لهذه السنة 1445هـ، والتي تؤكد في مجملها ضرورة التبكير في جميع الإجراءات المتعلقة بالحجاج، مؤكدة أنها ستعلن الإجراءات التي تخص موسم الحج في توقيتات زمنية محددة.


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