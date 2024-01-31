إضراب 25 ألف موظف في مطارات ألمانيا يهدد حركة السفر

من المقرر أن يغادر موظفو الأمن في المطارات الألمانية الكبرى أعمالهم، الخميس، بعد تعثر المفاوضات. ومن المتوقع أن يشارك حوالي 25 ألف فرد في الإضراب الذي سيستمر طوال اليوم.

وأعلنت نقابة العمال Verdi، أن موظفي أمن المطارات في المطارات الألمانية الكبرى سيبدأون إضراباً عن العمل أول فبراير.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية، ومقرها ولاية هيسن الفيدرالية، قرب مطار فرانكفورت، أنه تم استدعاء ما يقرب من 25 ألف موظف في قطاع أمن الطيران إلى التوقف عن العمل منذ الصباح الباكر.

وقالت نقابة المال إن الموظفين سيخرجون من مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، بالإضافة إلى برلين وتسعة مطارات أخرى في جميع أنحاء البلاد.

يتولى موظفو أمن المطار مسؤولية فحص الأمتعة والموظفين والركاب، مما يعني أن المطارات لا يمكن أن تعمل من دونهم. ومن المعروف أن النقابة تطالب بزيادة أجور أعضائها.

وحدثت إضرابات صناعية مماثلة في مارس، من العام الماضي، مما أدى إلى إغلاق المطارات في جميع أنحاء ألمانيا وتعطيل الحركة الجوية.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الفيدرالي لشركات الأمن الجوي (BDLS) إنهم لم يتلقوا بعد إخطاراً رسمياً بالإضراب، لكنها انتقدت الخطط في ضوء إضراب النقل العام الإقليمي المخطط له.

وقالت إن ذلك يخلق انطباعاً بأن Verdi يريد منافسة GDL، في إشارة إلى نقابة عمال السكك الحديدية التي دعت إلى إضراب لمدة ستة أيام الأسبوع الماضي.

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