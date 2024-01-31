«إتش أند إم» السويدية للملابس تعود إلى الربحية في الربع الرابع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة هينز آند موريتز «إتش أند إم» السويدية للملابس الأربعاء، العودة لتحقيق الأرباح خلال الربع الرابع، في ظل انخفاض التكاليف والنفقات وارتفاع المبيعات، كما أعلنت الشركة تعيين دانيال إيرفير مديراً تنفيذياً جديداً.
وأعلنت الشركة تسجيل أرباح خلال ثلاثة أشهر بلغت 1.576 مليار كرونة سويدية (151.5 مليون دولار) أو 0.97 كرونة سويدية للسهم، مقارنة بتكبد خسارة بقيمة 864 مليون كرونة سويدية أو 0.53 كرونة سويدية للسهم، خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 4.332 مليارات كرونة، مقارنة بـ821 مليون كرونة عام 2022.
وتراجعت تكاليف السلع المباعة من 31.329 مليار كرونة إلى 28.993 مليار كرونة، كما انخفضت نفقات البيع من 431ر26 مليار كرون لتصل إلى 26.304 مليار كرونة.
وارتفعت المبيعات من 62.433 مليار كرونة لتصل إلى 62.650 مليار كرونة.
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