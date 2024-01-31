«إتش أند إم» السويدية للملابس تعود إلى الربحية في الربع الرابع

أعلنت شركة هينز آند موريتز «إتش أند إم» السويدية للملابس الأربعاء، العودة لتحقيق الأرباح خلال الربع الرابع، في ظل انخفاض التكاليف والنفقات وارتفاع المبيعات، كما أعلنت الشركة تعيين دانيال إيرفير مديراً تنفيذياً جديداً.

وأعلنت الشركة تسجيل أرباح خلال ثلاثة أشهر بلغت 1.576 مليار كرونة سويدية (151.5 مليون دولار) أو 0.97 كرونة سويدية للسهم، مقارنة بتكبد خسارة بقيمة 864 مليون كرونة سويدية أو 0.53 كرونة سويدية للسهم، خلال الفترة نفسها من عام 2022.



وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 4.332 مليارات كرونة، مقارنة بـ821 مليون كرونة عام 2022.

وتراجعت تكاليف السلع المباعة من 31.329 مليار كرونة إلى 28.993 مليار كرونة، كما انخفضت نفقات البيع من 431ر26 مليار كرون لتصل إلى 26.304 مليار كرونة.

وارتفعت المبيعات من 62.433 مليار كرونة لتصل إلى 62.650 مليار كرونة.

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