«الهلال للمشاريع الناشئة» تستثمر في «فريا بيوسينسيز»

أعلنت «الهلال للمشاريع الناشئة»، وهي منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع ومقرها الشارقة، عن مشاركتها في الجولة التمويلية من السلسلة A بقيمة 38 مليون دولار لصالح «فريا بيوسينسيز»، شركة التكنولوجيا الحيوية المتخصصة في صحة المرأة التي تركز على العلاجات المناعية الميكروبية لمعالجة الدوافع المناعية الكامنة وراء مجموعة من حالات الصحة الإنجابية.

ويمثل هذا التمويل أحد أكبر الاستثمارات المخصصة لتطوير العلاجات المناعية الإنجابية للنساء، وهو يتبع نتائج سريرية إيجابية عالية الجودة استندت إليها عملية التطوير السريري لمرشح الدواء الرئيسي لشركة «فريا بيوسينسيز».

يستهدف هذا العلاج المناعي الميكروبي المهبلي الاستقصائي العقمَ عند النساء المصابات بالميكروبات المهبلية المسببة للخلل الحيوي ويخضعن لتكنولوجيا الإنجاب المساعدة، بالإضافة إلى ذلك، سيُوظَّف التمويل أيضاً في تطوير منصة علم البيانات الخاصة بشركة «فريا بيوسينسيز»، والتي تشمل تسلسل الميكروبيوم العميق وتحديد العلامات الحيوية المناعية المتعددة في العينات السريرية البشرية.

وقال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمارات في الهلال للمشاريع: تلتزم شركة الهلال للمشاريع الناشئة باستكشاف فرص التغيير الجذري في المجالات المبتكرة، مثل العلاجات المناعية الميكروبية.

ويهدف هذا الاستكشاف العلمي إلى معالجة تعقيدات الصحة الإنجابية التي عجزت العلاجات التقليدية عن التعامل معها، بالإضافة إلى تعزيز صحة المرأة ورفاهيتها عموماً. ويؤكد استثمارنا الاستراتيجي في هذا القطاع على قناعتنا بأهمية فهم الدور العظيم الذي يؤديه علم الميكروبيوم في نظام المناعة للتوصل إلى علاجات جديدة مبتكرة للصعوبات الصحية الملحة.

من جهتها، قالت كولين أكوستا، الرئيسة التنفيذية لشركة «فريا بيوسينسيز»: نحن متحمسون جداً للإعلان عن حملة التمويل من السلسلة A لـ «فريا بيوسينسيز»، بدعم من المستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز