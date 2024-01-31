41 صائغ مجوهرات من إيطاليا يشاركون في معرض الشرق الأوسط للساعات بالشارقة

تستضيف الإمارات؛ التي تحتل المرتبة الثالثة كأكبر وجهة لصادرات المجوهرات الإيطالية، 41 من صائغي المجوهرات الإيطالية كجزء من الجناح الإيطالي بمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته الـ 53، حيث يستمر المعرض من 31 يناير إلى 4 فبراير في مركز إكسبو الشارقة، وسيسلط الضوء في الجناح الإيطالي على الحرفيين الرائدين والتصاميم ذات العلامة التجارية الشهيرة «صنع في إيطاليا».

تم تنظيم هذا المعرض من قبل مكتب الترويج التجاري الإيطالي، وتم تصميمه من قبل شركة Artex، بالتعاون مع الاتحاد الإيطالي لتجار الحرف اليدوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتماشى هذا المعرض مع مهمة وزارة الخارجية الإيطالية في تعزيز قطاع المجوهرات الإيطالي في الخارج.

ويعد قطاع المجوهرات واحداً من أهم القطاعات التصنيعية في الاقتصاد الإيطالي، وكذلك واحداً من أكثرها توجهاً للتصدير، حيث يأتي أكثر من 85% من إيراداته من الأسواق الخارجية.

تتألق قطع المجوهرات الإيطالية ذات العلامة التجارية «صنع في إيطاليا» بالأسلوب الإيطالي المتميز والمبهر ويعد الإبداع في التصميم، ومهارة الحرفيين، ودقة الصنعة، وأصالة المنتجات، أحد أهم الميزات البارزة لهذه المجوهرات.

وقال لورنزو فانارا، السفير الإيطالي في الإمارات: نحن فخورون بالعرض المتألق في قطاع المجوهرات الإيطالية في الجناح الإيطالي، حيث يحتل قطاع المجوهرات الإيطالية المركز الأول للصادرات الإيطالية في الإمارات بقيمة ما يقارب المليار يورو حسب الإحصائيات الأخيرة.

يقدر العملاء الإماراتيون جودة التمييز والتصميم الرائع للمجوهرات الإيطالية، المستوحاة من التراث الإيطالي الغني والتي تتبع التقاليد وأسس التصنيع الإيطالية. ونحن مستعدون لتعزيز العلاقات التجارية القيمة، مساهمين في النجاح المستمر لصناعة المجوهرات الإيطالية في سوق الإمارات.

من جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير مكتب الترويج التجاري الإيطالي في الإمارات: تؤكد الدورة 53 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات على أهمية الإمارات استراتيجياً لصناعة المجوهرات الإيطالية.

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