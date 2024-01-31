طلب قياسي على الذهب عالمياً بفضل انتعاش مشتريات المصارف المركزية

بلغ الطلب الإجمالي على الذهب مستوى قياسياً في العام الماضي، ويتوقع أن يرتفع مجدداً في سنة 2024 مع اتجاه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، ما قد يدعم ارتفاع الأسعار، بحسب مجلس الذهب العالمي.

وارتفع مجمل الاستهلاك بنحو 3% ليصل إلى 4899 طناً في العام الماضي، مدعوماً بقوة الطلب في السوق الثانوية التي يلفها الغموض، واستمرار مشتريات المصارف المركزية، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي عن العام بأكمله، ويعد ذلك المجمل أعلى مستوى مسجل منذ سنة 2010.

وقال جوزيف كافاتوني، كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق في المجلس، إن «المشهد يشير إلى دور المصارف المركزية في الدول الناشئة بعد استمرار مشترياتها الصافية» من المعدن الأصفر، ويرى المجلس فرصة كبيرة لشراء دول مثل الصين وبولندا كميات قياسية من المعدن الأصفر هذا العام.

ولفت كافاتوني أيضاً إلى أن حجم الطلب الإجمالي يشمل الاستثمار والجواهر والعملات ومشتريات المصارف المركزية والصناديق المتداولة في البورصة، ومشتريات السوق الثانوية التي تستثمر فيها الصناديق السيادية، والأثرياء، وصناديق التحوط.





ترقب لموقف «الفيدرالي»

صعد سعر المعدن النفيس 13% في العام الماضي، ولامس مستوى قياسياً في مطلع ديسمبر نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادية والسياسية، والتوترات الجيوسياسية، والتوقعات عن استعداد الاحتياط الفيدرالي لبدء التيسير النقدي بعد حملة عنيفة لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.

وعادةً ما يسعى المستثمرون إلى امتلاك الذهب في فترات خفض أسعار الفائدة، إذ يستفيد المعدن الأصفر من انخفاض عائدات سندات الخزانة وضعف الدولار.

ومن المتوقع صدور إشارات إلى موقف الاحتياط الفيدرالي في ساعات، مع توقع إعلان صناع السياسة النقدية في البنك نتيجة أول اجتماع لهم في العام الجاري. وعلى الرغم من استبعاد تغيير تكاليف الاقتراض في هذا الاجتماع، فإن البيان الذي سيصدر عنهم، فضلاً عن المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، سيتضمن دلائل مستقبلية مهمة.





المصارف المركزية تواصل الشراء

بلغ معدل النمو السنوي للطلب في السوق الثانوية 753% في العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2011 على الأقل، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ويُتوقع أن يواصل المستثمرون شراء كميات كبيرة من الذهب بوتيرة متسارعة في العام الجاري، نتيجة التحول المرتقب في مسار الاحتياط الفيدرالي إلى التيسير النقدي، وفق كافاتوني.

وواصلت المصارف المركزية مشترياتها بأسرع معدل، وبلغ صافي المشتريات السنوي 1037 طناً في العام الماضي، أقل 45 طناً من المستوى القياسي المسجل في سنة 2022، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، الذي توقع تجاوز مشتريات المصارف المركزية 500 طن في العام الجاري.





تراجع أسعار الذهب

سيوفر الارتفاع الكبير المرتقب في نشاط السوق الثانوية، إلى جانب مشتريات المصارف المركزية، ثقلاً موازناً مهماً لتراجع الطلب في بقية قطاعات الاستثمار في الذهب، وبالأخص الصناديق المتداولة في البورصة ما يقدم دفعة قوية للأسعار نحو الارتفاع، مع توقع بلوغ سعر المعدن الأصفر 2200 دولار أو أكثر للأونصة، بحسب كافاتوني.

وعلى الرغم من بلوغ أسعار الذهب الفورية أعلى مستوياتها عند 2135.39 دولاراً للأونصة في ديسمبر، فإنها تراجعت في آخر تداول إلى 2036 دولاراً للأونصة.





توقعات الطلب في آسيا

قد يواجه الطلب على الجواهر بعض التحديات في العام الجاري، في ظل بدء التأثير الضار الناجم عن التباطؤ الاقتصادي والأسعار المرتفعة، وفق مجلس الذهب العالمي، الذي توقع وصول حجم الاستهلاك من هذا القطاع في سنة 2023 إلى 2039 طناً.

النقطة المضيئة قد تكون الهند، ثاني أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم، في ظل توقع ارتفاع الطلب من الدولة الآسيوية بما يتراوح بين 800 طن و900 طن في العامين المقبلين، بعد انخفاضه إلى 748 طناً في سنة 2023.

وقال بي آر سوماسوندرام، الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجلس في الهند إن الارتفاع في الطلب سيكون مدعوماً بزيادة الدخل مع نمو الاقتصاد، وإن المبيعات كانت مستقرة في الأعوام القليلة الماضية، على الرغم من القفزة الكبيرة في الأسعار، أما الصين، فيُرجح أن يظل الطلب فيها على الحُلي الذهبية مستقراً، إذ يسعى المستهلكون إلى حفظ القيمة في أصل آمن للتحوط من ضعف العملة وزيادة عدم اليقين في شأن آفاق الاقتصاد. ومع ذلك، يتوقع المجلس تباطؤ النمو هناك، وهو سيناريو من شأنه أن يقلص الميزانيات التي تخصصها العائلات لشراء السبائك والعملات والحُلي الذهبية.

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