«الإمارات للمزادات» تطرح سيارات كلاسيكية نادرة في أول مزاد إلكتروني

تستعد «الإمارات للمزادات»، الشركة المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، لإطلاق أول مزاد إلكتروني للسيارات الكلاسيكية القديمة، يضم أكثر من 40 سيارة من كبرى العلامات التجارية للسيارات النادرة والثمينة، وذلك بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة وخلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير.

يقدم المزاد، الذي يأتي ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «الشارقة للسيارات القديمة»، مجموعة متنوعة من السيارات العريقة والفريدة من نوعها والمركبات ذات الدفع الرباعي والسيارات الكلاسيكية، إضافة إلى المركبات التي تحظى بأهمية تاريخية وغيرها، حيث يمكن لهواة وعشاق السيارات الكلاسيكية المشاركة بالمزاد عبر الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيقاتها الذكية، إلى جانب إمكانية زيارة المهرجان والتعرف على نوعية ومواصفات السيارات المعلن عنها.

وأكد سعيد محمد بن عاشور، المدير التنفيذي لنادي الشارقة للسيارات القديمة، أن التعاون مع الإمارات للمزادات لإطلاق المزاد الإلكتروني الأول من نوعه يأتي في إطار حرص النادي على توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية مع المختصين والمهتمين في قطاع السيارات القديمة، بهدف توحيد الجهود المشتركة نحو المساهمة في تعزيز دور الشارقة والإمارات كوجهة عالمية لتراث المركبات القديمة، مؤكداً أن المزاد الإلكتروني سيشكل إضافة نوعية تعزز من نجاحات المهرجان من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع لاقتناء المركبات الكلاسيكية والقديمة عبر أحدث نظم المزايدة التنافسية في العالم وأكثرها شفافية وطبقاً لأعلى مواصفات الجودة والاحترافية والموثوقية، لا سيما أن المهرجان سيضم مجموعة من أهم العلامات التجارية للسيارات النادرة والعريقة التي تعد إرثاً حقيقياً وشاهداً على تاريخ هذه الصناعات.

تجربة

من جانبه، أشار عمر مطر المناعي، المدير التنفيذي لـ«الإمارات للمزادات»، إلى أن قطاع السيارات الكلاسيكية يشهد في الإمارات إقبالاً متزايداً من قبل هواة تلك المركبات من مختلف الجنسيات، ونحرص من خلال تنظيم المزاد الإلكتروني الذي يطرح للمرة الأولى على مواكبة هذا النمو وإتاحة الفرصة لهواة ومحبي السيارات الكلاسيكية والقديمة لخوض تجربة جديدة متميزة تمكنهم من اقتناء هذه السيارات بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار التزام الإمارات للمزادات بأعلى المعايير العالمية في خدمة كافة العملاء وتنويع خيارات المزادات بما يحقق الرضا والسعادة للجمهور ويلبي توقعات الشركاء، معرباً عن سعادته بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة، مشيداً بجهوده في تنظيم مهرجان الشارقة للسيارات القديمة الذي يهدف إلى إبراز أهمية المركبات القديمة بوصفها جزءاً من التراث الثقافي والتاريخي للإمارات والعالم، وتسليط الضوء على دور الشارقة في الاهتمام بثقافة اقتناء السيارات القديمة والعناية بتراثها العالمي.

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