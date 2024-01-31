سوريا تودع كأس آسيا من دور الستة عشر بالخسارة أمام إيران بركلات الترجيح

خسرت سوريا 5-3 من إيران بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 لتودع بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر من دور الستة عشر.

وسجل كل فريق هدفا في كل شوط من ركلة جزاء، إذ افتتح مهدي طارمي التسجيل لصالح إيران في الدقيقة 34 قبل أن يتعادل عمر خريبين في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة والعديد من الفرص الخطيرة على المرميين، مع تألق الحارس السوري أحمد مدنية ونظيره الإيراني علي رضا بیرانوند.

وتواجه إيران اختبارا صعبا للغاية في دور الثمانية يوم السبت المقبل إذ تواجه منتخب اليابان أكثر الفرق تتويجا بكأس آسيا (أربعة ألقاب) والذي انتصر 3-1 على البحرين في وقت سابق من اليوم.

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