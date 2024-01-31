سوريا تودع كأس آسيا من دور الستة عشر بالخسارة أمام إيران بركلات الترجيح

(MENAFN
- Al-Bayan)
خسرت سوريا 5-3 من إيران بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 لتودع بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر من دور الستة عشر.
وسجل كل فريق هدفا في كل شوط من ركلة جزاء، إذ افتتح مهدي طارمي التسجيل لصالح إيران في الدقيقة 34 قبل أن يتعادل عمر خريبين في الدقيقة 64.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة والعديد من الفرص الخطيرة على المرميين، مع تألق الحارس السوري أحمد مدنية ونظيره الإيراني علي رضا بیرانوند.
وتواجه إيران اختبارا صعبا للغاية في دور الثمانية يوم السبت المقبل إذ تواجه منتخب اليابان أكثر الفرق تتويجا بكأس آسيا (أربعة ألقاب) والذي انتصر 3-1 على البحرين في وقت سابق من اليوم.
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