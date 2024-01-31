انخفاض حركة الشحن بنسبة 30% بسبب الهجمات في البحر الأحمر

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريباً خلال عام واحد، وذلك على خلفية تزايد الهجمات التي يشنُّها الحوثيون على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن.

وقال جهاد أزعور، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن «الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات التي انخفضت بنحو 30 بالمئة»، مضيفاً أن «تراجع التجارة تسارع مع بداية عام 2024».

وذكرت منصة «بورت ووتش»، التابعة لصندوق النقد الدولي، أن حجم الملاحة عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، انخفض بنسبة 37% في الفترة من 1 إلى 16 يناير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال أزعور إن مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية، مشيراً على أن تطور الوضع سيحدد مدى التغيير والتعديل في أنماط التجارة من حيث الحجم، ولكن أيضاً من حيث الاستدامة.

وتساءل أمام الصحافيين: «هل نحن على أبواب تغيير كبير في طرق التجارة أم أنه أمر موقت بسبب زيادة التكاليف وتدهور التكاليف الأمنية؟».

وحول الآثار عموماً للحرب بين إسرائيل وحماس، أشار أزعور أيضاً إلى أن التباطؤ الاقتصادي في غزة والضفة الغربية هائل، متوقعاً أن يستمر الاقتصاد في الانكماش في عام 2024 إذا لم يكن هناك وقف سريع للأعمال القتالية وإعادة إعمار.

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