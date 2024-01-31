Thursday, 01 February 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض حركة الشحن بنسبة 30% بسبب الهجمات في البحر الأحمر

1/31/2024 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريباً خلال عام واحد، وذلك على خلفية تزايد الهجمات التي يشنُّها الحوثيون على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن.

وقال جهاد أزعور، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن «الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات التي انخفضت بنحو 30 بالمئة»، مضيفاً أن «تراجع التجارة تسارع مع بداية عام 2024».

وذكرت منصة «بورت ووتش»، التابعة لصندوق النقد الدولي، أن حجم الملاحة عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، انخفض بنسبة 37% في الفترة من 1 إلى 16 يناير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال أزعور إن مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية، مشيراً على أن تطور الوضع سيحدد مدى التغيير والتعديل في أنماط التجارة من حيث الحجم، ولكن أيضاً من حيث الاستدامة.

وتساءل أمام الصحافيين: «هل نحن على أبواب تغيير كبير في طرق التجارة أم أنه أمر موقت بسبب زيادة التكاليف وتدهور التكاليف الأمنية؟».

وحول الآثار عموماً للحرب بين إسرائيل وحماس، أشار أزعور أيضاً إلى أن التباطؤ الاقتصادي في غزة والضفة الغربية هائل، متوقعاً أن يستمر الاقتصاد في الانكماش في عام 2024 إذا لم يكن هناك وقف سريع للأعمال القتالية وإعادة إعمار.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN31012024000110011019ID1107793449

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث