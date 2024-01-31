«المركزي المصري» يكشف حقيقة التعليمات الجديدة بشأن السحب النقدي

كشف البنك المركزي المصري حقيقة التعليمات الجديدة بشأن وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته، وذلك خلال بيان رسمي أصدره اليوم.

وأكد البنك المركزي عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي، موضحاً أن التعليمات الصادرة بتاريخ أغسطس 2022 الخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حالياً دون تعديل، وذلك بحسب بوابة «الأهرام» الإخبارية.

وأضاف أن ذلك يأتي ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية، التي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى البنوك كافة.

وأهاب البنك المركزي بضرورة توخي الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي المصري.

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