أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى 22 قاضياً جديداً في محاكم دبي اليمين القانونية بمجلس الشندغة بدبي.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للقضاة الجدد، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي، وضمان سير العمل وانتظامه في محاكم دبي على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء حكم القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع، واحترام الإنسان وصون كرامته.

حضر مراسم أداء اليمين، سمو

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.



كما حضر أداء اليمين أيضاً المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ‏والدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، وسعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد رئيس محكمة التمييز.



من جانبهم، أعرب الأعضاء الجدد في محاكم دبي عن تقديرهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، مؤكدين التزامهم بتحمُّل مسؤولية إعلاء كلمة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة دون إبطاء أو تأخير.

وأدى اليمين القانونية كل من:

زينب عيسى بدر الحمادي، وأحمد حميد علي بن خاتم، وعلي عبدالله محمد الهاشمي، و د. حمد عبد الكريم محمد البلوكي، وسعود إبراهيم أحمد سعيد الملا، و د. صقر محمد حسين العطار، وإيمان أحمد حسن المرزوقي، و د. عايض علي جابر علي الأحبابي، و أحمد أيوب محمد نور محمود، وراشد سالم أحمد المدحاني، و هشام محمد محمود على العوجي، ومحمد مجدي البسيوني عبد الحافظ، وياسر بهاء الدين إبراهيم عبد العزيز، وهشام عبد الرحمن محروس عبد الرحمن، ومحمد عزت طه أحمد، ومحمد علي أحمد سلامة، ووليد إبراهيم محمد عبد الوهاب، وتامر محمد الخضري محمود سعودي، وأحمد علي سعيد الموافي المتولي الموافي، و د. محمد عصام إبراهيم الترساوي، وخالد حسن أحمد حسن شبرية، ومحمد أحمد محمد حسن نصر، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة في ضوء احترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون.

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