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العثور على جسم خطير ملصق بسياج سفارة إسرائيل في السويد

1/31/2024 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت الشرطة السويدية، اليوم، أنه تم العثور على جسم خطير ملصق على السياج في الجزء الخلفي من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.

وأوضح خبراء المتفجرات أن الجسم الذي تم العثور عليه هو قنبلة جاهزة للتفجير، مؤكدين أنه تم تدميرها في الموقع.

وأفادت صحيفة «إفتونبلاديت» وقناة «تي في4» أن الجسم الذي تم العثور عليه هو قنبلة يدوية، إلا أن الشرطة لم تؤكد هذا بعد.

وقال السفير الإسرائيلي لدى السويد، زيف نيفو كولمان، على موقع «إكس»: «اليوم كنا هدفاً لمحاولة هجوم ضد سفارة إسرائيل في ستوكهولم وموظفيها»، معرباً عن شكره للسلطات السويدية على استجابتهم السريعة.

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