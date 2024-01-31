صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً لدول الشرق الأوسط بنسبة 2.9%

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – يشير تقرير آفاق الاقتصادي العالمي – World Economic Outlook في آخر تحديث له، والذي نُشِرَهُ صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير، بأن الناتج المحلي الاجمالي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيشهد نمواً بنسبة 2.9% هذا العام مقارنة بالعام 2023. وتأتي هذه البيانات من مراجعةٍ لوثيقة تم نشرها في شهر تشرين الأول/أكتوبر، والتي تتوقع توسعاً بنسبة 3.4% في العام 2025، حيث إن توقعات الصندوق حالياً لنمو بنسبة 4.2% مقابل توقع بنسبة 3.9% في أكتوبر الماضي (في الصورة أعلاه وحدة لمعالجة النفط في المملكة العربية السعودية)

وفقاً لمعلومات الوثيقة، فإن المراجعات قد تمت بشكل رئيسي بسبب آداء المملكة العربية السعودية، إحدى أهم الاقتصادات الرئيسية في المنطقة. هذه الاسقاطات تعكس“مؤقتاً” الانتاج المنخفض للنفط في العام 2024 بسبب الخفض الطوعي الذي تم الاتفاق عليه مع الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك – OPEC بالإضافة لروسيا وغيرها من الدول.

أما بالنسبة للبرازيل، فتشير البيانات إلى نمو بنسبة 1.7% في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، أما التوقعات بالنسبة للعام 2025 لازالت كما هي 1.9%.

ويُقَدِر الصندوق أيضاً بأن النمو العالمي سيكون بنسبة 3.1٪ هذا العام و3.2٪ في العام المقبل، مع زيادة في توقعات عام 2024 بسبب مرونة“أكبر من المتوقع” للاقتصاد الأمريكي والعديد من البلدان النامية، فضلا عن“الدعم المالي” في الصين. ويقدر صندوق النقد الدولي أيضاً أن المخاوف من“الهبوط الحاد” للاقتصاد العالمي قد هدأت. فالتضخم آخذ في الانخفاض والنمو يسير بوتيرة ثابتة، على الرغم من أن الصدمات الجيوسياسية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، كما أن التضخم المرتفع لفترة طويلة قد يقيد الأوضاع النقدية.





©Fayez Nureldine/AFP