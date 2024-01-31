تنويه بشأن السيارات الكهربائية في الاردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حققت مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة، نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وبفضل الدعم الحكومي المتمثل بالتشريعات المشجعة والمحفزة للاعتماد على الطاقة المتجددة، وشراء السيارات الكهربائية.



وتوقع قائمون على هذا القطاع انتشار أكثر لسوق السيارات الكهربائية رغم ارتفاع تكاليف الشحن أخيرا، نتيجة الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب.



وأكدوا أهمية النمو الاستثماري في المملكة في قطاع السيارات الكهربائية وطرح كل جديد في هذا الشأن.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة