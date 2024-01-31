تنويه بشأن السيارات الكهربائية في الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حققت مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة، نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وبفضل الدعم الحكومي المتمثل بالتشريعات المشجعة والمحفزة للاعتماد على الطاقة المتجددة، وشراء السيارات الكهربائية.
وتوقع قائمون على هذا القطاع انتشار أكثر لسوق السيارات الكهربائية رغم ارتفاع تكاليف الشحن أخيرا، نتيجة الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكدوا أهمية النمو الاستثماري في المملكة في قطاع السيارات الكهربائية وطرح كل جديد في هذا الشأن.
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