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النرويج تحث على استئناف تمويل الأونروا

1/31/2024 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حث وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، الدول التي قطعت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على النظر في عواقب أفعالها على السكان في غزة.


وقال بارث إيدي، وفق ما نقلت هيئة "البي بي سي" اليوم الأربعاء، إن بلاده متمسكة بالتزامها القوي تجاه الأونروا والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن النرويج تواصل النقاش في مسألة التمويل مع مانحين آخرين.

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