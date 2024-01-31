بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترأس رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور نائل المصالحة اجتماعاً لضباط ارتباط مختبرات مستشفيات القطاع الخاص.



وجاء الاجتماع الذي عقده المركز، في مقره، بعنوان "برنامج الرصد الوبائي المخبري للتحرّي عن المسببات الحيوية الممرضة للأمراض السارية"، وفق بيان صادر عن المركز اليوم الأربعاء.



وأكّد البلبيسي، خلال الاجتماع، أهمية التعاون بين المركز ومختبرات المستشفيات الخاصة؛ لوضع اللبنة الأساسية في مجال المختبرات، والتركيز على فيروسات الأمراض التنفسية لمعرفة أنماط سلالات الفيروسات الأكثر انتشاراً في الأردن، وليس التشخيص لهذه الأمراض.



بدوره، رّحب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بالتعاون مع المركز، مؤكدا أهمية الدمج بين القطاعين الحكومي والخاص.

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