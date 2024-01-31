Wednesday, 31 January 2024 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

1/31/2024 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترأس رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور نائل المصالحة اجتماعاً لضباط ارتباط مختبرات مستشفيات القطاع الخاص.


وجاء الاجتماع الذي عقده المركز، في مقره، بعنوان "برنامج الرصد الوبائي المخبري للتحرّي عن المسببات الحيوية الممرضة للأمراض السارية"، وفق بيان صادر عن المركز اليوم الأربعاء.


وأكّد البلبيسي، خلال الاجتماع، أهمية التعاون بين المركز ومختبرات المستشفيات الخاصة؛ لوضع اللبنة الأساسية في مجال المختبرات، والتركيز على فيروسات الأمراض التنفسية لمعرفة أنماط سلالات الفيروسات الأكثر انتشاراً في الأردن، وليس التشخيص لهذه الأمراض.


بدوره، رّحب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بالتعاون مع المركز، مؤكدا أهمية الدمج بين القطاعين الحكومي والخاص.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN31012024000208011052ID1107792483

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث