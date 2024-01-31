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اتفاقية تعاون بين الإقراض الزراعي والمجموعة العربية للتأمين

1/31/2024 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الأربعاء، والمجموعة العربية الأردنية للتأمين، اتفاقية التأمين من خطري الوفاة والعجز على حياة المزارعين المقترضين.


وقع الإتفاقية عن المؤسسة المدير العام المهندس محمد الدوجان، وعن المجموعة مدير حسابات كبار العملاء، أيمن مرار، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.

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