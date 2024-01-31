اتفاقية تعاون بين الإقراض الزراعي والمجموعة العربية للتأمين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الأربعاء، والمجموعة العربية الأردنية للتأمين، اتفاقية التأمين من خطري الوفاة والعجز على حياة المزارعين المقترضين.
وقع الإتفاقية عن المؤسسة المدير العام المهندس محمد الدوجان، وعن المجموعة مدير حسابات كبار العملاء، أيمن مرار، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.
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