معهد الرياديين والمبدعين العرب يطلق جائزة الإدارة الحصيفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الحصيفة العالمية لتنمية القدرات- معهد الرياديين والمبدعين العرب، إطلاق المرحلة الأولى لجائزة الإدارة الحصيفة.
ويأتي إطلاق الجائزة، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وترجمة للورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، التي ركزت على سيادة القانون في الإدارة الحصيفة كعماد للدولة المدنية وعامل أساسي في بناء منظومة الاخلاق والقيم المجتمعية.
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