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معهد الرياديين والمبدعين العرب يطلق جائزة الإدارة الحصيفة

1/31/2024 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الحصيفة العالمية لتنمية القدرات- معهد الرياديين والمبدعين العرب، إطلاق المرحلة الأولى لجائزة الإدارة الحصيفة.


ويأتي إطلاق الجائزة، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وترجمة للورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، التي ركزت على سيادة القانون في الإدارة الحصيفة كعماد للدولة المدنية وعامل أساسي في بناء منظومة الاخلاق والقيم المجتمعية.

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