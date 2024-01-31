العثور على شيء مريب قرب سفارة الكيان الصهيوني في ستوكهولم
التاريخ
1/31/2024 10:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل التلفزيون السويدي عن الشرطة قولها -اليوم الأربعاء- إنه تم العثور على شيء قد يكون خطيرا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.
وقال متحدث باسم الشرطة للتلفزيون إنه تم العثور على ذلك الغرض خارج منطقة السفارة، وإن فريق التعامل مع المتفجرات في طريقه للنظر في الأمر.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN31012024000208011052ID1107792479
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.