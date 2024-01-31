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العثور على شيء مريب قرب سفارة الكيان الصهيوني في ستوكهولم

1/31/2024 10:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل التلفزيون السويدي عن الشرطة قولها -اليوم الأربعاء- إنه تم العثور على شيء قد يكون خطيرا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.
وقال متحدث باسم الشرطة للتلفزيون إنه تم العثور على ذلك الغرض خارج منطقة السفارة، وإن فريق التعامل مع المتفجرات في طريقه للنظر في الأمر.

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