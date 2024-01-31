نجاح وساطة إماراتية لتبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن دولة الإمارات قامت بوساطة ناجحة لعملية تبادل الأسرى التي جرت اليوم بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ويأتي نجاح جهود الوساطة انعكاساً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بكل من جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات نتج عنها عملية تبادل الاسرى بين الجانبين.

وجاء في بيان الوزارة الروسية: "قدمت الإمارات العربية المتحدة وساطة إنسانية لعودة الجنود الروس من الأسر".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية، إعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إنه "في يوم 31 يناير، ونتيجة للمفاوضات، تمت إعادة 195 من العسكريين الروس، الذين واجهوا خطرا مميتا في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأضاف البيان: "في المقابل، تم إعادة 195 أسير حرب أوكراني لكييف".

وأوضح البيان أنه سيتم تسليم العسكريين المفرج عنهم لموسكو، تحملهم طائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الجوفضائية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.





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