نجاح وساطة إماراتية لتبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن دولة الإمارات قامت بوساطة ناجحة لعملية تبادل الأسرى التي جرت اليوم بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
ويأتي نجاح جهود الوساطة انعكاساً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بكل من جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات نتج عنها عملية تبادل الاسرى بين الجانبين.
وجاء في بيان الوزارة الروسية: "قدمت الإمارات العربية المتحدة وساطة إنسانية لعودة الجنود الروس من الأسر".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية، إعادة 195 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إنه "في يوم 31 يناير، ونتيجة للمفاوضات، تمت إعادة 195 من العسكريين الروس، الذين واجهوا خطرا مميتا في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
وأضاف البيان: "في المقابل، تم إعادة 195 أسير حرب أوكراني لكييف".
وأوضح البيان أنه سيتم تسليم العسكريين المفرج عنهم لموسكو، تحملهم طائرات نقل عسكرية تابعة لقوات الجوفضائية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
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