كأس آسيا: اليابان تعبر البحرين 3-1 وتبلغ ربع النهائي للمرة التاسعة توالياً

بلغت اليابان الدور ربع النهائي لكأس آسيا في كرة القدم للمرة التاسعة توالياً، بفوزها السهل على البحرين 3-1 الأربعاء على استاد الثمامة في الدوحة وتابعت مشوارها نحو لقب خامس قياسي.

وسجل ريتسو دوان (31) وتاكيفوسا كوبو (49) وأياسي أويدا (72) اهداف اليابان، والحارس زيون سوزوكي (64 خطأ في مرمى فريقه) هدف البحرين.

وضربت اليابان موعداً السبت المقبل على استاد المدينة التعليمية مع الفائز من مباراة ايران وسوريا التي تقام لاحقا على استاد عبدالله بن خليفة.وتملك اليابان الرقم القياسي في عدد مرات التتويج أعوام 1992، 2000، 2004 و2011، فيما حققت البحرين أفضل نتيجة عام 2004 عندما حلّت رابعة.

وشهدت المباراة عودة نجم اليابان كاورو ميتوما (برايتون الإنكليزي) من الاصابة ومشاركته بديلاً في الدقيقة 68، في أول مباراة للجناح منذ تعرضه لاصابة بكاحله في 21 ديسمبر.

بدأ الشوط الأول وسط حذر شديد من الفريقين وعدم الاستعجال في بناء الهجمات، وكان الياباني أكثر استحواذا وفرض سيطرته بعد اول ربع ساعة فكان الطرف الأخطر والأكثر تهديدا لمرمى الحارس إبراهيم لطف الله. في المقابل، لم تكن هناك أي خطورة حقيقية من البحرين.

افتتحت اليابان التسجيل بعد تسديدة قوية من سيا مايكوما ارتدت من القائم الأيمن تابعها دوان غير المراقب داخل المنطقة الصغيرة ولعب الكرة في المرمى (31).

واضطر المدرب الياباني هاجيمي مورياسو إلى تغيير ريو هاتاتي بهيديماسا موريتا بداعي الإصابة (36).

ومع بداية الشوط الثاني، ضغطت اليابان، ومن خطأ دفاعي مرّر هزاع علي الكرة خطأ إلى كوبو سدّدها مباشرة في المرمى معزّزاً تقدّم فريقه (49).

ونشط المنتخب البحريني وكانت محاولاته عبر انطلاقات محمد جاسم مرهون من الجهة اليسرى، ومحمد عادل من الطرف المقابل.

قلّص الفارق من ركلة ركنية نفذها علي مدن على رأس سيد مهدي باقر الذي لعبها قوية باتجاه المرمى حاول الحارس سوزوكي ابعادها بقبضته لتعود نحو مرماه عن طريق الخطأ (64).

وعوّض أويدا خطأ فريقه مسجّلاً الهدف الثالث بعد مجهود فردي وتوغّل داخل المنطقة، فسدّد كرة قوية من زاوية صعبة مرّت من تحت أقدام الحارس لطف الله (72)، رافعاً رصيده إلى اربعة أهداف في المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين بالتساوي مع القطري أكرم عفيف ووراء العراقي أيمن حسين الذي ودّع النهائيات (6).

وأجرى مدرب البحرين الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي تغييرات هجومية، فزجّ بالمهاجم الثاني عبدالله الحشاش للعب بجوار عبدالله يوسف وكذلك أشرك لاعب الوسط موزيس أتيدي وقبلهما شارك مهدي حميدان.

وفي الدقائق العشر الأخيرة كانت محاولات البحرين خجولة على المرمى من خلال تسديدات غير مركزة من البديل موزيس وعبدالله يوسف.

وفي المقابل احكم المنتخب الياباني إغلاق منطقته واعتمد على الهجمات المرتدة واستغلال غياب التغطية الدفاعية من لاعبي البحرين.

وفي الوقت بدل الضائع أنقذ الحارس إبراهيم لطف الله مرماه من هدف رابع بعد توغل وانفراد تاكوما أسادو الذي سدد الكرة وأبعدها الحارس (90+4).

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