ميثاء بنت محمد تقود الإمارات أمام «ذئاب دبي» في كأس دبي الفضية للبولو



تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» بمواجهة منافسه فريق ذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور اليوم، في الدور الثاني من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2024 والتي تختتم يوم السبت المقبل في ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2024 والتي تحظى بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب عالي المستوى (20 جولاً).

ندية وإثارة

وبالتأكيد ستشهد المباراة الندية والإثارة ولا تقبل القسمة على اثنين وهو حال منافسات البولو عامة بعدما تصدرا معاً الضربات الجزائية التي أقيمت بينهما، وفريق بنجاش الذي حل ثالثاً في الضربات الجزائية ليلعب مع الفريق الخاسر من مباراة اليوم على كأس الترضية في الثانية من بعد ظهر يوم السبت المقبل في المباراة التي تسبق المباراة النهائية في ختام البطولة التي استمرت أسبوعين.

النهائي والنجوم

أما الفريق الفائز في مباراة اليوم فسوف يكون طرفاً في المباراة النهائية بمواجهة فريق الحبتور المتأهل سلفاً والذي غرد وحيداً بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاث في الدور التمهيدي.

وسيمثل فريق الإمارات اليوم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعها لوكاس مونتيفيردي جونيور (7) وتومي بيريسفورد (8) وفيديريكو فون بوتوبسكي (5) بينما يمثل فريق ذئاب دبي كافو كل من حبتور الحبتور (1) وفيليكس ايسين (6) وسانتياغو لابورد (6) وبنيامين بانيلو (7).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز