15 ميدالية ملونة حصيلة مشاركة الشارقة للمرأة في بطولة كأس الاتحاد لألعاب القوي



حصد فريق العاب القوى بنادي الشارقة الرياضي للمرأة 15 ميدالية ملونة دفعة واحدة خلال اشتراكه في بطولة كأس الاتحاد لألعاب القوى التي جرت على مدار يومين متتاليين بمضمار الشعبة الرياضية بالعاصمة أبوظبي، منها 5 ذهبيات، و7 فضيات، و3 برونز.

ففي منافسات فئة السيدات حققت العداءة المميزة فاطمة البلوشي الفوز بذهبيتين في 100 متر ، و200 متر ، وشاركت زميلاتها عبير البلوشي، ومهرة عبدالرحيم ، وفاطمة خليل في الفوز بذهبية التتابع .( 4x100)

كما حقق الفريق فضيتين عن طريق العداءة عبير البلوشي في سباق 100م، وفي سباق 200م، وأضافت العداءة مروة العمودي برونزية في سباق 5000م .

وفي منافسات فئة الناشئات حققت العداءة اسميتا جانيش ذهبيتين في سباق 800م ، وفي سباق 1500 م ، وحققت

حصة فيصل فضيتين الأولى في سباق

100م حواجز ، والثانية في سباق 100 متر عدو، وأضافت العداءة علياء المهيري فضيتين في 200، ,و400، وفي منافسات رمي الجلة اضافت مريم المازمي الفضية الخامسة ، وكان نصيب كل من ميثاء أحمد الميدالية البرونزية في 200 متر ، ونوف البلوشي في رمي الرمح .

وأشادت مروة الجسمي إدارية

فريق ألعاب القوى بالنادي بنتائج الفريق، واعتبرتها مميزة لكون الفريق حرص على المشاركة بثلاثة لاعبات من فئة الشبلات اللاتي تم تصعيدهن لفئة الناشئات هن :عليا المهيري ،مريم المازمي، ونوف البلوشي وهن من

اللاعبات اللاتي تم اختيارهن

من البطولة المدرسية الأخيرة التي نظمها النادي من أجل اكتشاف العناصر المميزة لضمها إلى صفوف اللعبة بالنادي، وهي الاستراتيجية التي تعول عليها المؤسسة والنادي في اكتشاف اللاعبات لضمهن إلى صفوف النادي وصقل قدراتهن

الفنية والبدنية لخدمة النادي والمنتخبات الوطنية.

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