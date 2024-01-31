وزير الدفاع الروسي: روسيا والصين تطوران تعاونهما في المجال العسكري بشكل متزايد

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أن موسكو وبكين، تعملان على تطوير التعاون في المجال العسكري وفي جميع المجالات الأخرى.

وقال شويغو، خلال محادثات عبر الفيديو مع نظيره الصيني، دونج جون، إن "العلاقات الروسية الصينية، في المجال العسكري تتطور بصورة متزايدة في الاتجاهات كافة، حيث نجري بانتظام أنشطة تدريب عملياتية وقتالية مشتركة في البر والبحر والجو".

وأضاف شويغو: "تتم بنجاح مهام التدريب القتالية وفق درجات متفاوتة من التعقيد"، مؤكداً أن "أعمال روسيا والصين، ليست موجهة ضد دول ثالثة".

ومن جانبه، دعا وزير الدفاع الصيني إلى الارتقاء بالعلاقة بين جيشي البلدين إلى مستوى أعلى للحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت الصين قد عينت، الشهر الماضي، دونج جون، وزيراً للدفاع، ليحل محل لي شانج فو، في خطوة ربما تمهد الطريق أمام علاقات عسكرية أفضل مع أمريكا.

يذكر أن دونج لديه خبرة واسعة في البحرية الصينية، التي كانت تنشر قوتها في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان هذا العام، ما أثار انتقاداً من جانب أمريكا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاتصالات بين روسيا والصين، في المجال العسكري والعسكري التقني تكتسب مستوى جديداً، مضيفاً أن التعاون والتواصل في المجال العسكري والتقني العسكري بين البلدين ذو أهمية متزايدة.

وأضاف بوتين أن "روسيا والصين، لا تبنيان أي تحالفات عسكرية على غرار الحرب الباردة وتفاعلنا معكم بنّاء وعامل جدي في استقرار الوضع الدولي".

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