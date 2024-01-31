حمدان بن محمد يحضر أفراح الرميثي والقبيسي بأبوظبي

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه محمد ثاني مرشد الرميثي بمناسبة زفاف نجله“ثاني” إلى كريمة عبدالله غرير العوجان القبيسي في مجلس البطين بأبوظبي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

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