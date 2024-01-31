حمدان بن محمد يحضر أفراح الرميثي والقبيسي بأبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه محمد ثاني مرشد الرميثي بمناسبة زفاف نجله“ثاني” إلى كريمة عبدالله غرير العوجان القبيسي في مجلس البطين بأبوظبي.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.
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