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«زاجل» تُشارك في معرض «بريك بالك» الشرق الأوسط 2024 في دبي

1/31/2024 9:22:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة البريد السريع والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة «زاجل»، مشاركتها في معرض «بريك بالك» الشرق الأوسط 2024، والمقام في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير، ويعد أحد أهم المناسبات التي تجمع صناع القرار ورجال الأعمال في قطاع الشحن والخدمات اللوجيستية.

ويُمثل المعرض فرصة فريدة للتواصل مع الجهات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وبناء علاقات تعاون تدعم نمو الأعمال.

وتعد «زاجل» نموذجًا للابتكار والتقدم في مجالها، حيث نجحت في التطوير
والاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية في المجال مواكبة العصر منذ تأسيسها في عام 2008.

وتعكس مشاركة الشركة في المعرض الالتزام الدائم بتحسين تجربة العملاء، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى السعي الدائم لتوسيع وتنوع أسطولها، وكلها أمور تركز على تحسين تجربة العملاء.

واعتبر «زاجل» أن التواجد في معرض Breakbulk Middle East 2024 دليل على دور الشركة الرئيسي في دعم التواصل وتعزيز الأعمال في المنطقة، وتأكيداً على التزام الشركة الراسخ بالابتكار والنمو المستدام.

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