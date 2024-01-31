2.65 مليار درهم أرباح «دبي التجاري» في 2023 بنمو 45%

حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية قياسية بلغت 2,65 مليار درهم لعام 2023، بزيادة قدرها 45,2% مقارنة بالعام 2022. وقد أدت المساهمة المتميزة في الإيرادات عبر صافي الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، مدعومة بالنمو القوي للقروض، إلى زيادة كبيرة في صافي الربح. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 44,38%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية البالغة 4,93 مليارات درهم بنسبة 29,5% نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات، وبلغت المصاريف التشغيلية 1,22 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 23,2%، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 3,71 مليارات درهم مرتفعة بنسبة 31,8%، وبلغ صافي خسائر انخفاض القيمة 1,06 مليار درهم مرتفعة بنسبة 7,0%.

وكما في 31 ديسمبر 2023، فقد حافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15,95%، ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14,81%، في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12,54 %.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 11,6% مقارنة بـ31 ديسمبر 2022 ليصل إلى 88,9 مليار درهم.

وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87,25%، مرتفعة بمقدار 16 نقطة أساس مقارنة بـ31 ديسمبر 2022.

وارتفع إجمالي الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ليصل إلى 4,938 مليارات درهم بزيادة قدرها 29,5%، ويعزى ذلك إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 33.4% بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والنمو في إيرادات التشغيل الأخرى بنسبة 20,4%.

وبلغت المصاريف التشغيلية 1,22 مليار درهم، وكانت الزيادة مدفوعة بالاستثمارات في التحول الرقمي ونمو الأعمال وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي والحوكمة. وظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ممتازة عند 24.87%.

وبلغ إجمالي الموجودات 129,0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023 مرتفعاً بنسبة 11% مقارنة بـ116,2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022.

وارتفع صافي القروض والتسليفات البالغ 83,3 مليار درهم بنسبة 11,5% مقارنة بـ74,7 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022.

وبلغت ودائع العملاء 88,3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023 مرتفعة بنسبة 8,9% مقارنة بـ81,1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 49,6% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 94,4%.

وانخفضت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6,46% مقارنة بـ6,73% كما في نهاية 2022.

بلغت خسائر انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 1,060 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وارتفعت نسبة التغطية الرئيسية بـ337 نقطة أساس لتصل إلى 83,26% (31 ديسمبر 2022: 79,89%)، ونسبة 120,96% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة، في حين بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 5,561 ملايين درهم كما في 31 ديسمبر 2023 (ديسمبر 2022: 4,900 ملايين درهم).

واستمر البنك في الحفاظ على مستويات قوية من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87,25% كما في 31 ديسمبر 2023 (ديسمبر 2022: 87,09%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات.

حافظت نسب كفاية رأس المال لبنك دبي التجاري على قوتها، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15,95%، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14,81%، ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 12,54 %، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «لقد حقق بنك دبي التجاري نتيجة قوية تعزى إلى النمو القوي في الإيرادات وتحسين أداء الأعمال بشكل شامل. وبشكل عام، بلغ صافي أرباحنا 2,65 مليار درهم، وهو أعلى بكثير من العام السابق بسبب ارتفاع الإيرادات والنمو القوي للقروض. نواصل التركيز على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا ونظل في وضع جيد لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتحقيق نتائج أداء استثنائية في عام 2024 وما بعده».

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