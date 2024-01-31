خامات جديدة تحدث نقلة نوعية في مجال التصميم الداخلي من ايبارزا

مع بداية الالفية الجديدة شهدت الدولة طفرة عمرانية هائلة أدت الى توسع غير مسبوق في البناء أفقيا عن طريق استحداث مناطق سكنية جديدة و عموديا عن طريق بناء الابراج السكنية الشاهقة واللتي جعلت دولة الامارات تتصدر قائمة دول الأبراج السكنية الشاهقة المكتملة عالمياً، مستحوذة على 27 برجاً من إجمالي 100 برج في القائمة، وفقاً للتصنيف السنوي لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضارية الصادر عام ٢٠١٣.



ومع مرور اكثر من عقد من الزمان على اكتمال معظم تلك المشاريع اللتي شكلت الوجه الحضاري للدولة ووضعت الدولة على خريطة الدول المتقدمة والجاذبة للاستثمار، اصبحت تلك المباني قديمة من الداخل وتحتاج الى شتى أنواع الترميم والتحديث الداخلي لتتواءم مع مواقعها الاستراتيجية المهمة واللتي تعتبر من الارقى والأغلى عالميا.



وبهذا الصدد سعت ايبارزا لايجاد حلول عملية كفيلة باجراء تحديثات داخلية ترفع من جودة الفراغ داخليا وترتقي به ليتناسب مع موقعه وشكله الخارجي.



ومن أبرز هذه الحلول أطلقت ايبارزا مجموعتها الحديثة والحصرية من أنظمة تكسية الحوائط لتحل محل الحلول التقليدية كطلاء الحوائط أو ورق الجدران. ومن أبرز مميزات المواد الجديدة صلابتها وقدرتها على مقاومة الظروف الجوية المختلفة مثل الرطوبة والحرارة. وبالرغم من صلابة هذه المواد الى انها تتمتع بمستوى من المرونة يجعلها قابلة للانحناء عند الزوايا لتجعل الفراغ ينساب ويبدو أكثر راحة وأناقة.



كما أعلنت ايبارزا وبالتزامن مع حملتها للعودة إلى الطبيعة إطلاق مجموعة من التكسيات تعتبر بديلا للحجر والرخام مصنوعة من بودرة الاحجار الطبيعية وتتميز بملمسها الحقيقي المحاكي للرخام وسهولة تركيبها وسعرها المقبول مقارنة بالرخام الطبيعي وكذلك مقاومتها للظروف البيئية المختلفة مما يؤهلها للاستخدام الداخلي والخارجي.



من ناحية أخرى شهد العقد الاخير تطورا هائلا في تقنيات الاضاءة وظهور ال LED كبديل عملي وجذاب عن المصابيح التقليدية حيث قامت ايبارزا باطلاق مجموعة جديدة من حلول الاضاءة الذكية والقابلة للتحكم بها بوضعيات مختلفة عن طريق الاحهزة الذكية للتناسب شدة الاضاءة ولونها مع الغرض من استخدام الغرفة سواء كانت للقراءة أو للاسترخاء أو للنوم..



في هذا الاطار علق المهندس معنى أبودقة المدير التنفيذي للشركة قائلاً: لقد أصبح الاهتمام بالمظهر الداخلي للمنزل جزء لا يتجزء من أسلوب حياة الناس (life style) ويعكس اهتمامهم بمنازلهم شخصيتهم . لقد شهدت السنوات الماضية طفرة في تكنولوجيا تصميم وتصنيع الاثاث وبات الناس يتابعون اخر صيحات الاثاث بشكل موسمي تماما كما يتابعون اخبار السيارات او الموضة. لكن جمالية الاثاث وجودتها وحدها كانت غير كافية لخلق بيئة داخلية مريحة خصوصا اذا كانت فراغات المنزل قديمة وغير محدثة. ومن هنا ظهرت الحاجة لظهور حلول عملية لتحديث الفراغ الداخلي من حوائط وأرضيات وأسقف وإضاءة.



وأضاف قائلا.. تلبية لرغبة جمهورنا العزيز فقد قمنا باطلاق مجموعتنا الحصرية من مواد تكسية الحوائط والارضيات والاسقف لنكون الرائدين في احداث ثورة في عالم التصميم الداخلي . فمع اكتمال عِقد مجموعتنا لم تعد تلك الغرف ذات التكسيات الجميلة الراقية حكرا على فنادق الخمس نجوم والشقق الفارهة فحسب، بل أصبح باستطاعة الجميع أن يرقوا منازلهم ليحصلوا على فراغ عصري صحي وأنيق.



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