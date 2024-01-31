النرويج تستعد لأكبر عاصفة منذ 30 عاماً

حذرت السلطات في النرويج من أن البلاد قد تشهد أقوى عاصفة منذ ثلاثة عقود، وحثت الناس على التزام منازلهم.

من المتوقع أن تضرب رياح بقوة إعصار منطقة ساحل وسط المحيط الأطلسي يوم الأربعاء، وتوقعت شركات الملاحة الجوية وخطوط العبارات حدوث اضطرابات.

وحذرت الشرطة من توقعات بهبوب رياح تتراوح سرعتها بين 126 و180 كيلومتراً في الساعة.

بحلول منتصف نهار الأربعاء، وردت تقارير متفرقة عن تعليق خدمات خطوط العبارات التي تربط جزر النرويج، وإغلاق المدارس والطرق والأنفاق والجسور في البلاد.

ومن المتوقع أن تهبط العاصفة، التي أطلق عليها خبراء الأرصاد الجوية النرويجية اسم "إنغون"، في وسط النرويج حوالي منتصف نهار الأربعاء قبل أن تتحرك شمالا يوم الخميس.

وكتبت صحيفة في جي أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة نفس المنطقة التي ضربها إعصار رأس السنة عام 1992، وهي احدى أقوى العواصف في تاريخ النرويج.

وأصدرت السلطات تحذيرا باللون الأحمر، يمثل أعلى مستوى، للمنطقة المحيطة بمدينة تروندهايم، حيث يتوقع أن تهب رياح قوية الأربعاء. كما صدر تحذير آخر باللون الاحمر لجزر لوفوتن شمالا على طول الساحل في القطب الشمالي.

لم يتم إلغاء أي رحلات جوية حتى صباح الأربعاء.

وطلبت الشرطة من الناس تجنب الخروج إن أمكن، ومراقبة الأجسام المتطايرة في حال خرجوا.